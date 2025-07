TCL Electronics dévoile sa gamme 2025 : l’Algérie nouveau carrefour technologique africain

Le géant mondial de l’électronique grand public, le chinois TCL Electronics, a marqué un tournant stratégique le mardi 8 juillet à Tunis. L’entreprise a en effet levé le voile sur sa toute nouvelle gamme de produits 2025, spécifiquement pensée et conçue pour les dynamiques marchés de l’Afrique du Nord. Cet événement majeur a confirmé la position dominante de TCL, reconnue comme le leader mondial des téléviseurs Mini LED et des marques Google TV, mais également pionnière des écrans de très grande taille.

Au cœur de cette présentation, TCL a dévoilé ses dernières innovations, incluant des séries innovantes de téléviseurs Mini LED et QLED, promettant des expériences visuelles immersives. L’entreprise a par ailleurs mis en avant une nouvelle génération d’appareils électroménagers intelligents, pensés pour simplifier le quotidien des foyers.

Au-delà des prouesses technologiques, la marque chinoise a mis en lumière un axe stratégique crucial : l’importance croissante de l’Algérie. TCL a clairement affirmé son ambition de positionner ce pays comme un véritable hub technologique non seulement pour la région, mais aussi pour l’ensemble du continent africain.

En 2025, TCL Electronics réinvente l’expérience visuelle et place l’électroménager intelligent au cœur des foyers

L’évènement de Tunis a permis à TCL de dévoiler une gamme 2025 riche et diversifiée. Au premier plan, les nouvelles séries de téléviseurs Mini LED et QLED ont captivé l’attention, promettant une qualité d’image spectaculaire.

Le modèle C6K QD-Mini LED a brillamment ouvert le bal, affichant des couleurs d’une éclatante fidélité et un contraste d’une précision remarquable, immergeant le spectateur au cœur de l’action. Pour les amateurs de jeux vidéo, les séries P7K (75 pouces) et P8K (85 pouces) ont retenu l’attention grâce à un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, idéal pour une fluidité d’image parfaite durant les sessions de gaming intenses.

Enfin, le X955 MAX, fleuron de la marque, s’est imposé comme un concentré de technologie, atteignant une luminosité record de 5 000 nits, repoussant ainsi les limites du réalisme à l’écran. Comme l’a souligné Sunny Yang, Directrice commerciale de TCL Électronique, « TCL se concentre sur les produits de grande taille dans le cadre de sa stratégie mondiale, répondant aux tendances de consommation qui privilégient les écrans plus grands pour des expériences améliorées ».

TCL ne s’est pas limitée aux téléviseurs. La marque a élargi son offre avec une gamme complète d’appareils électroménagers intelligents, spécifiquement conçus pour répondre aux besoins quotidiens des foyers nord-africains. Les climatiseurs BreezeIn Inverter, parfaitement adaptés aux climats chauds et humides de la région, allient puissance de refroidissement et efficacité énergétique. Leur mode « brise légère » assure un confort optimal même dans les intérieurs les plus fréquentés.

Pour le stockage alimentaire, TCL propose des réfrigérateurs Side-by-Side et Cross Door intégrant la technologie AAT, garantissant un environnement sain et une conservation optimale des aliments, le tout avec une élégance certaine. Finalement, le lave-linge à moteur à entraînement direct (DD) se distingue par un fonctionnement étonnamment silencieux et une durabilité accrue, répondant ainsi aux exigences des ménages ayant un usage intensif de leurs appareils.

Clairement, ces innovations s’inscrivent directement dans les attentes des consommateurs algériens, toujours à la recherche de produits performants et parfaitement adaptés à leur vie quotidienne.

L’Algérie, pilier stratégique et futur hub continental pour TCL

La stratégie de TCL, telle que présentée à Tunis 2025, met sans équivoque l’accent sur l’importance cruciale de l’Algérie dans son déploiement en Afrique. Mehdi Belkadi, le directeur marketing de TCL Afrique du Nord, a affirmé sans détour : « Le marché algérien est un pilier pour le marché nord-africain, car le marché algérien est l’un des marchés les plus grands en Afrique. » Cette déclaration souligne le rôle central que le pays est appelé à jouer, non seulement en raison de sa position géographique stratégique, mais aussi de l’ampleur de son marché intérieur.

Au cœur de cette stratégie se trouve un partenariat solide et fructueux avec Bisma Distribution. Ce collaborateur local assure la production de tous les produits TCL vendus en Algérie, avec un taux d’intégration particulièrement élevé. Belkadi a d’ailleurs insisté sur cette dimension, assurant que « tous les produits TCL vendus en Algérie sont produits localement par Bisma Distribution, avec un taux d’intégration qui est très important ». Plus encore, TCL garantit aux consommateurs algériens l’accès aux mêmes standards technologiques que ceux commercialisés en Europe et ailleurs dans le monde.

Le déploiement des nouveautés en Algérie s’effectuera de manière progressive. Le téléviseur C6K sera le premier à faire son entrée sur le marché, bientôt suivi par les modèles C7K d’ici la fin de l’année. Le C8K, summum de la technologie d’affichage, viendra enrichir l’offre par la suite, témoignant de la volonté de TCL de proposer le meilleur à ses clients algériens. Fort de cette approche, TCL a déjà gagné des parts de marché considérables, notamment grâce au succès de ses téléviseurs QLED et de ses climatiseurs.

En moins d’un an, l’entreprise a ouvert 14 points de vente à travers le territoire national et prévoit de poursuivre cette expansion avec l’ouvertures de nouveaux showrooms dans des villes clés comme Ouargla, Tlemcen et Tizi-Ouzou. L’objectif affiché par TCL est clair : faire de l’Algérie un véritable « hub » à partir duquel la marque compte étendre son influence sur l’ensemble du continent africain.

TCL Electronics s’impose sur le marché mondial

Le lancement de la gamme TCL 2025 à Tunis marque une étape décisive pour le géant de l’électronique. Cet évènement a réaffirmé la position stratégique de l’Algérie au cœur des ambitions continentales de l’entreprise. TCL, déjà leader mondial des téléviseurs Mini LED et première marque pour les grands écrans, démontre ainsi une vision claire pour l’avenir.

L’objectif de faire de l’Algérie un véritable « hub africain » n’est plus une simple perspective, mais une stratégie activement mise en œuvre. Grâce au partenariat solide avec Bisma Distribution, la production locale des produits garantit non seulement l’accès à des technologies de pointe pour les consommateurs algériens, mais dynamise également l’économie nationale.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : TCL a enregistré une croissance spectaculaire de +46 % pour les téléviseurs et +76 % pour les climatiseurs en 2024, contribuant à une croissance globale du marché de 40 %. En outre, l’ouverture rapide de 14 points de vente et les projets d’expansion confirment cet élan.

TCL et l’Algérie tracent ensemble un avenir prometteur pour l’électronique grand public en Afrique. Cette synergie renforce la position du pays comme un acteur incontournable de l’innovation et de l’industrie technologique, bénéficiant directement aux consommateurs algériens par un accès élargi à des produits de qualité internationale.