Tchaker ne répond plus aux critères: les Verts domiciliés à Oran ?

Le stade Mustapha Tchaker de Blida ne répond plus aux nouveaux critères de la CAF. Les Verts pourraient être domiciliés au nouveau stade d’Oran à partir du prochain mois de juin, à l’occasion du début des éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu à la Côte d’Ivoire, en accueillant l’Ouganda.

La sélection nationale Algérienne évolue au stade Mustapha Tchaker depuis 2008, dans lequel elle reçoit ses différents adversaires. C’est son stade fétiche où elle a réalisé des victoires historiques mais surtout dans lequel elle est restée invincibles pendant 14 ans, jusqu’à le dernier match disputé face au Cameroun, dans le cadre des barrages des éliminatoires pour la prochaine coupe du monde au Qatar.

Mais les Verts devront être domiciliés ailleurs à partir des prochaines éliminatoires de la CAN-2023 en raison de la non-conformité de l’enceinte Blidéenne aux nouveaux critères de la confédération Africaine de football. Du coup, elle ne pourra pas être homologuées par la CAF pour abriter les matchs de notre sélection nationale.

Parmi les nouveaux critères, on peut citer, entre autre : un espace de stationnement consacré aux supporters, l’utilisation de tribunes provisoires est interdite, le stade doit être équipé de rafraîchissements et de restauration pour tous les supporters, toutes les places assises dans la tribune de presse doivent être munies d’une prise électrique et de prise de téléphone/connexion internet (WI-FI), le média tribune doit être accessible directement depuis le centre des médias, le poste d’interview flash, la zone mixte et la salle de conférences de presse.

Ce n’est que quelques critères seulement puisque la liste est longue. De nouveaux critères qui ne sont pas remplis par le stade Mustapha Tchaker de Blida.

Le stade d’Oran, le seul conforme aux nouveaux critères

En revanche, le stade 5 juillet d’Alger remplis une partie des nouveaux critères de la CAF, mais on ne peut pas lever les autres réserves, notamment la zone mixte, le contrôle d’accès numérisé ou encore la siègerie d’ici la prochaine date FIFA, prévue en mai-juin 2022.

Pour le moment, seul le nouveau stade d’Oran qui est conforme aux nouveaux critères. Les Verts pourront donc évoluer dorénavant dans ce «joyau» à partir du prochain mois de juin qui pourrait bien être leur nouveau antre dans le cas où ils réaliseront de bonnes performances.

Certes, le stade 5 juillet pourrait être homologué provisoirement, mais les responsables de la FAF devront faire vite pour décider dans quel stade évoluera la sélection nationale lors des éliminatoires de la CAN-2023, quand on sait que la confédération africaine de football a lancé un ultimatum à toutes les associations pour choisir leurs stades.