Passeport algérien : un nouveau pays rejoint la liste des destinations sans visa

Vers une Afrique sans frontières ? Dès le 1ᵉʳ janvier 2027, le Tchad ouvrira grand ses portes à l’ensemble des ressortissants africains, sans aucun visa. Cette annonce a été faite en juillet par le président Mahamat Idriss Déby Itno lors du Forum africain de l’eau à N’Djamena. Un tournant stratégique majeur pour la libre circulation et l’intégration continentale, chaleureusement acclamé par les décideurs africains et internationaux.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2027, l’exemption de visa devrait devenir effective pour tous les ressortissants des pays d’Afrique souhaitant se rendre sur le territoire tchadien.

C’est lors de l’ouverture du Forum africain de l’Eau à N’Djaména, le 15 juillet 2026, que le président Mahamat Idriss Déby Itno a officialisé la mesure. En direct devant l’assemblée, le chef de l’État a affirmé que le Tchad « ouvre ses frontières et supprime les visas d’entrée pour tous les Africains, dès le 1er janvier 2027″.

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Les voyageurs africains exemptés de l’obligation de visa

Par cette annonce, le président tchadien inclut l’ensemble des citoyens du continent, sans exception ni distinction de nationalité. Une mesure universelle qui s’applique à tous les pays africains.

Inscrivant cette mesure au cœur de l’intégration continentale, Mahamat Idriss Déby Itno y voit un pas de plus vers la libre circulation des personnes. Dans son allocution, le président a rappelé le rôle stratégique du Tchad, qu’il qualifie de véritable carrefour reliant le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest de l’Afrique.

Attention : cette mesure s’applique exclusivement aux visas d’entrée. Elle ne garantit pas automatiquement le droit de travailler, de s’installer à long terme ou d’exercer une activité professionnelle au Tchad, des démarches qui restent soumises à des autorisations spécifiques.

De nombreuses modalités pratiques restent toutefois à préciser. Le discours présidentiel n’a pas apporté de détails concernant la durée maximale du séjour, les papiers d’identité autorisés, les démarches préalables, ni les règles spécifiques aux mineurs et aux déplacements professionnels.

Vers une Afrique sans visa ?

Cette initiative tchadienne s’aligne pleinement sur les objectifs de l’Union africaine, qui ambitionne de faciliter le déplacement, le travail et l’installation des citoyens à travers le continent. Le Tchad emboîte ainsi le pas au Togo — qui applique une exemption de 30 jours pour tout passeport valide via une simple déclaration en ligne depuis mai 2026 — et s’accorde sur la même échéance du 1er janvier 2027 fixée par la République du Congo.

Si la volonté politique s’affirme à N’Djamena comme à Brazzaville, les modalités pratiques demeurent en cours de finalisation. À l’image des conditions posées par le Congo, la levée des visas tchadienne restera soumise à des formalités administratives et sécuritaires préalables qui doivent encore être détaillées par les autorités.

Malgré ces avancées symboliques et la promotion du passeport africain, la mobilité sans frontière reste une exception sur le continent. Selon le dernier Indice d’ouverture sur les visas de la BAD et de l’UA, à peine 28,2 % des déplacements intra-africains s’effectuaient sans visa en 2025, soulignant l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir.

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