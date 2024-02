Taylor Ward, la femme de Mahrez, se confie sur sa vie en Arabie Saoudite

Taylor Ward, la femme de Riyad Mahrez, le capitaine de l’équipe nationale de football d’Algérie, a accordé une interview exclusive, dans laquelle elle a parlé de sa vie en Arabie Saoudite, après le transfert de son mari au club d’Al-Ahli Djeddah. Entre choc culturel, adaptation difficile, mais aussi découvertes et projets, elle a livré un témoignage sans tabou sur son expérience dans ce pays.

Taylor Ward, qui est une influenceuse et une mannequin britannique, a confié qu’elle avait été surprise et bouleversée par la nouvelle du départ de Mahrez vers l’Arabie Saoudite, qu’elle a apprise quelques jours avant la fin du mercato estival. Elle a expliqué qu’elle avait dû quitter précipitamment sa famille, ses amis et sa maison à Manchester, pour suivre son mari dans un pays dont elle ne connaissait ni la langue, ni la culture, ni les lois.

Taylor Ward en Arabie Saoudite : entre difficultés et moments positifs

Elle a raconté les difficultés qu’elle a rencontrées pour s’adapter à son nouveau cadre de vie, notamment le port du voile, la ségrégation entre les hommes et les femmes, l’interdiction de l’alcool, ou encore le climat très chaud. Elle a également déploré le manque d’activités et de divertissements à Djeddah, comparé à Manchester, où elle avait l’habitude de sortir et de faire du shopping.

Cependant, Taylor Ward a aussi souligné les aspects positifs de son séjour en Arabie Saoudite, comme la gentillesse et l’hospitalité des gens, la sécurité et la propreté du pays, ou encore la beauté des paysages et des plages.

“Les gens sont très gentils, ils me sourient, ils me saluent, ils me demandent si j’ai besoin de quelque chose. Je me sens en sécurité ici, il n’y a pas de violence, pas de criminalité, pas de pollution. Le pays est très beau, il y a des montagnes, des déserts, des plages. J’aime aller à la mer, c’est très relaxant. J’ai rencontré d’autres femmes qui sont dans la même situation que moi, qui ont suivi leur mari en Arabie saoudite. On se soutient, on se parle, on se voit, a-t-elle confié, Riyad est très attentionné, il me rassure, il me dit qu’il m’aime, qu’il est fier de moi, qu’il est heureux avec moi. Il me fait rire, il me fait plaisir, il me fait sentir bien.”

Taylor Ward a révélé qu’elle avait des projets professionnels en Arabie Saoudite, comme la création d’une ligne de vêtements adaptée aux femmes saoudiennes, ou encore la participation à des campagnes de sensibilisation sur la santé et le bien-être. Elle a également exprimé son envie de découvrir d’autres régions du pays, comme Riyad, la Mecque ou Médine.

Taylor Ward a conclu son interview en adressant un message aux Algériens, qu’elle a remerciés pour leur affection et leur soutien. Elle a déclaré qu’elle aimait l’Algérie, qu’elle avait visitée à plusieurs reprises, et qu’elle espérait y retourner bientôt. Elle a par ailleurs souhaité bonne chance à l’équipe nationale de football, qu’elle suit avec passion, et qu’elle considère comme sa deuxième famille.

