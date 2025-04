Taxe sur les billets d’avion : Volotea accusée de prélèvements bancaires abusifs

La compagnie aérienne Volotea, desservant l’Algérie au départ de la France, se retrouve sous le feu des critiques. Elle est accusée de se servir directement sur les comptes bancaires de ses clients, pour rembourser la hausse de la TSBA, décidée par le gouvernement français.

Depuis l’annonce de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion en France, les compagnies aériennes se retrouvent à appliquer des méthodes et des pratiques commerciales un peu limites pour compenser cette augmentation.

Volotea accusée de se servir directement des cartes bancaires de ses clients

Le syndicat des entreprises de voyages dénonce les pratiques de cette low cost espagnole, qui dessert l’Algérie au départ de la France. Selon l’Écho touristique, Volotea aurait récolté la TSBA en se servant directement sur les cartes bancaires de ses clients, notamment lorsqu‘ils ont acheté un billet avant l’adoption de cette hausse, et ce, sans leur demander l’autorisation.

Par ailleurs, selon le secrétaire adjoint du syndicat, en l’occurrence Guillaume Beurdeley, « des témoignages concordants font état de majoration tarifaire appliquée à posteriori sur des billets d’avion déjà vendus« .

« Plus grave encore, Volotea a forcé les prélèvements directement sur les cartes bancaires des clients sans leur demander leur accord. Pire, Volotea aurait même ajouté des frais de dossier à ce prélèvement forcé« , accuse-t-il la compagnie aérienne espagnole.

En plus de rédiger un courrier au transporteur aérien, le syndicat a saisi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Volotea répond aux accusations

De son côté, pour répondre à ces accusations, la low cost espagnole indique inclure dans le prix des billets les taxes établies par les autorités aéroportuaires et gouvernementales. Cependant, Volotea explique que « ces taxes indépendantes de sa volonté peuvent évoluer entre la réservation du billet et la date du vol« .

Dans le détail, les passagers ont l’obligation d’acquitter toute augmentation et Volotea est autorisée à ajuster le montant facturé, et ce, soit en débitant la différence, soit en remboursant l’éventuelle hausse sur le moyen de paiement utilisé à l’achat. « Ce prélèvement n’a été effectué que si aucun paiement spontané n’était reçu après un délai raisonnable et une notification par e-mail, conformément aux conditions contractuelles en vigueur« , rappelle la compagnie à bas prix.

Par ailleurs, la compagnie regrette l’augmentation de taxe, qu’elle qualifie de décision unilatérale ayant pris le secteur par surprise. Cette mesure a engendré une situation inédite, des milliers de billets ont été vendus avant son annonce. Elle assure avoir communiqué l’évolution du montant de la taxe aux passagers concernés.

Pour rappel, la mesure fixe à 7.40 euros la taxe pour les destinations européennes. Elle est de 15 euros par billet en classe économique pour les destinations européennes et de 40 euros pour les destinations lointaines.

