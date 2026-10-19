Algériens propriétaires en France : comment éviter la majoration de 10 % sur la taxe foncière ?

Les propriétaires qui règlent leur taxe foncière en ligne ont jusqu’au mardi 20 octobre 2026 à minuit. Le prélèvement interviendra ensuite à partir du 26 octobre, selon l’administration fiscale française. Voici le mode d’emploi, et les points de vigilance pour les Algériens qui gèrent un bien en France.

Taxe foncière 2026 : dernier délai le 20 octobre pour payer en ligne

Le calendrier fiscal officiel fixe au 20 octobre 2026 à minuit la date limite du paiement en ligne de la taxe foncière. Ce délai concerne les particuliers qui paient par internet, smartphone ou tablette. L’administration prélève ensuite la somme sur leur compte bancaire à compter du 26 octobre.

Ce délai supplémentaire ne vaut que pour le paiement en ligne, qui bénéficie de cinq jours de plus. Les autres moyens de paiement devaient être utilisés avant le 15 octobre. Ceux qui ont laissé passer cette date peuvent encore basculer vers le paiement en ligne jusqu’à mardi soir.

La date limite figure aussi sur l’avis d’imposition de chaque propriétaire. Un avis émis plus tard peut comporter une échéance différente. Il est recommandé de vérifier la date inscrite sur votre propre avis avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

Comment payer sa taxe foncière sur impots.gouv.fr ?

Le paiement se fait depuis l’espace particulier sur impots.gouv.fr. Le contribuable se connecte avec son numéro fiscal et son mot de passe, ou via FranceConnect. Il accède ensuite à la rubrique de paiement et sélectionne son avis de taxes foncières 2026.

Il valide alors un ordre de paiement en indiquant le compte bancaire à débiter. L’administration lui communique la date de prélèvement au moment de l’enregistrement de l’ordre. Depuis juillet 2025, il peut aussi opter pour un prélèvement plus rapide, trois jours après son paiement. Il vaut mieux conserver la confirmation, utile en cas de contestation ultérieure.

L’application mobile officielle impots.gouv permet aussi de payer depuis un smartphone ou une tablette. Dans tous les cas, passez uniquement par le site ou l’application officiels. Ne payez jamais via un lien reçu par SMS ou par courriel, une technique fréquente d’escroquerie.

Prélèvement automatique et mensualisation : qui n’a aucune démarche à faire ?

Les contribuables mensualisés n’ont aucune démarche à accomplir. Ils règlent déjà leur taxe foncière par prélèvements mensuels depuis le début de l’année. Un second paiement en ligne les ferait payer deux fois.

Il en va de même pour ceux qui ont choisi le prélèvement à l’échéance. L’administration débitera automatiquement leur compte à la date prévue. Pour en bénéficier dès cette année, il fallait y adhérer avant le 30 septembre. Une adhésion plus tardive ne prend effet que l’année suivante. En cas de doute, l’espace particulier indique le statut de paiement de chaque avis.

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Algériens propriétaires en France : comment payer depuis l’étranger ?

La taxe foncière dépend de la propriété d’un bien immobilier en France. Elle ne tient compte ni de la nationalité ni du pays de résidence du propriétaire. Un Algérien installé en France, ou résidant en Algérie, la doit donc s’il possède un logement ou un terrain en France.

Les propriétaires installés en Algérie peuvent consulter leur avis depuis leur espace en ligne. Le paiement en ligne exige toutefois un compte bancaire domicilié dans la zone SEPA. Le ministère français des Affaires étrangères le rappelle dans son guide destiné aux non-résidents. Un compte ouvert en Algérie ne permet donc pas ce mode de paiement.

Ces propriétaires doivent s’adresser au service des impôts indiqué sur leur avis, compétent pour la taxe foncière de leur bien. Il est recommandé de le contacter avant l’échéance, par la messagerie sécurisée de l’espace particulier. Ceux qui transfèrent de l’argent entre les deux pays doivent aussi respecter les règles de déclaration des sommes en douane.

Les héritiers d’un bien situé en France doivent aussi surveiller cette échéance. La taxe reste due même pendant le règlement d’une succession. Notre guide sur l’héritage immobilier depuis l’étranger détaille les vérifications à mener avant toute décision.

Taxe foncière impayée : une majoration de 10 % en cas de retard

Un paiement après la date limite entraîne une majoration de 10 % des sommes restant dues. L’article 1730 du Code général des impôts prévoit cette pénalité pour les taxes foncières. Elle porte sur la part de la taxe restée impayée à la date limite.

Un propriétaire en difficulté peut demander des délais de paiement au service des impôts. Il peut aussi solliciter une remise gracieuse de la majoration, en expliquant sa situation. Mieux vaut engager cette démarche avant l’échéance plutôt qu’après.

Le paiement dématérialisé est par ailleurs obligatoire au-delà de 300 €, depuis 2019. Il peut prendre la forme d’un prélèvement mensuel, d’un prélèvement à l’échéance ou d’un paiement en ligne. À défaut, le contribuable paie une pénalité de 0,2 % du montant, avec un minimum de 15 €. Les habitants des « zones blanches », sans accès à internet, échappent toutefois à cette obligation.

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15, 20 et 26 octobre 2026 : les dates fiscales à retenir

Le calendrier de cette année s’articule autour de trois dates principales. Elles diffèrent selon le mode de paiement choisi par le contribuable. Voici les échéances à retenir.

15 octobre 2026 : date limite pour les moyens de paiement non dématérialisés, réservés aux avis de 300 € au plus.

date limite pour les moyens de paiement non dématérialisés, réservés aux avis de 300 € au plus. 20 octobre 2026, minuit : date limite du paiement en ligne, par internet, smartphone ou tablette.

date limite du paiement en ligne, par internet, smartphone ou tablette. À partir du 26 octobre 2026 : prélèvement bancaire des paiements en ligne.

Les titulaires d’un titre de séjour ont souvent d’autres échéances administratives à surveiller. Le renouvellement du certificat de résidence entraîne par exemple des frais à anticiper. Un agenda à jour évite ainsi les mauvaises surprises en fin d’année.

En pratique : les démarches et échéances essentielles

Qui : tout propriétaire d’un bien en France, non mensualisé et sans prélèvement à l’échéance, quelle que soit sa nationalité.

tout propriétaire d’un bien en France, non mensualisé et sans prélèvement à l’échéance, quelle que soit sa nationalité. Date limite : mardi 20 octobre 2026 à minuit pour le paiement en ligne.

mardi 20 octobre 2026 à minuit pour le paiement en ligne. Démarche : espace particulier sur impots.gouv.fr ou application officielle, avec un compte bancaire de la zone SEPA.

espace particulier sur impots.gouv.fr ou application officielle, avec un compte bancaire de la zone SEPA. Prélèvement : à partir du 26 octobre 2026.

à partir du 26 octobre 2026. Montant : celui inscrit sur l’avis de taxes foncières 2026.

celui inscrit sur l’avis de taxes foncières 2026. En cas de retard : majoration de 10 % des sommes restant dues.

majoration de 10 % des sommes restant dues. Lien officiel : calendrier fiscal d’octobre 2026

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