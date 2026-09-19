Urgent
BMS pluies en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance orange ce samedi 19 septembre Washington impose une taxe record de 73,33 % à ce produit algérien : Voici pourquoi Amibe mangeuse de cerveau : comment se prémunir de ce parasite rare mais mortel L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole SNTF : de nouveaux horaires pour les trains de la banlieue d’Alger dès ce samedi
Algérie

Washington impose une taxe record de 73,33 % à ce produit algérien : Voici pourquoi

AA
Amina Aouadi
2 min de lecture
Washington impose une taxe record de 73,33 % à ce produit algérien : Voici pourquoi
Washington impose une surtaxe définitive de 73,33 %
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Le département du Commerce des États-Unis a imposé des droits compensateurs de 73,33 % sur les importations de fil machine en acier en provenance d’Algérie.

Annoncée le 15 septembre 2026 et applicable à compter du 18 septembre 2026 , comme le détaille la publication officielle du Federal Register, cette mesure cible les produits en acier laminés à chaud, de section quasi circulaire et d’un diamètre inférieur à 19 millimètres.

Plusieurs catégories restent toutefois exemptées de cette surtaxe, à savoir l’acier inoxydable, les aciers à outils, les aciers à haute teneur en nickel, les aciers pour billes de roulement, ainsi que les barres d’armature à béton déjà visées par une procédure distincte.

Le taux record de 73,33 % a été appliqué à la société « Algerian Qatar Steel » (AQS), ainsi qu’à l’ensemble des autres producteurs et exportateurs algériens ne bénéficiant pas d’un examen individuel.

Concrètement, cette taxe équivaut à près des trois quarts de la valeur marchande des cargaisons à leur entrée sur le territoire américain.

La cause de cette sanction : le défaut de coopération

Si Washington a fixé un tel niveau de droit compensateur (CVD), c’est en raison de l’absence de collaboration des parties concernées au cours de l’enquête.

Bien que la période d’investigation ait couvert l’ensemble de l’année 2025 et que la compagnie Algerian Qatar Steel ait été désignée comme l’interlocuteur principal pour y répondre, aucune participation active n’a été enregistrée.

🟢 A LIRE AUSSI : 10 cargaisons par an : Découvrez le nouveau client asiatique du GNL algérien

Face à cette absence de coopération, le département du Commerce a eu recours aux « faits disponibles », avec des inférences défavorables (facts available with adverse inferences), conformément aux dispositions de la législation américaine. C’est sur cette base que le taux de 73,33 % a été établi.

Faute de réactions ou de commentaires formulés par les parties prenantes suite aux conclusions préliminaires de juillet dernier, le couperet est tombé sous sa forme définitive.

Un impact direct sur les exportations

Les répercussions de cette décision s’annoncent lourdes pour la filière sidérurgique algérienne. Les douanes américaines ont reçu instruction de maintenir la suspension de la liquidation des cargaisons concernées.

Désormais, les importateurs sont contraints de verser des dépôts en espèces équivalents à 73,33 % de la valeur de chaque envoi dès son arrivée aux États-Unis.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole

Un coup dur qui s’ajoute à des mesures similaires adoptées en mars dernier contre le rond à béton algérien (taxé à 72,94 %), menaçant directement la compétitivité des produits nationaux sur le marché américain.

AA

Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

Voir tous les articles de Amina Aouadi →

À lire aussi

La une du jour

BMS pluies en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance orange ce samedi 19 septembre

BMS pluies en Algérie : plusieurs wilayas placées en vigilance orange ce samedi 19 septembre

 Amibe mangeuse de cerveau : comment se prémunir de ce parasite rare mais mortel

Amibe mangeuse de cerveau : comment se prémunir de ce parasite rare mais mortel

 L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole

L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole

 SNTF : de nouveaux horaires pour les trains de la banlieue d’Alger dès ce samedi

SNTF : de nouveaux horaires pour les trains de la banlieue d’Alger dès ce samedi

 « 100 millions m3 » : Ce mastodonte du dessalement vient de réaliser un nouveau record

« 100 millions m3 » : Ce mastodonte du dessalement vient de réaliser un nouveau record

 Importation Cabas : les douanes clarifient leur mise en garde

Importation Cabas : les douanes clarifient leur mise en garde

Extra contenu