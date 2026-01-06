Taxe carburant aux frontières : l’ambassade de Tunisie clarifie et précise les véhicules exemptés

Après l’entrée en vigueur de la hausse de la taxe sur la consommation de carburant (TCC) prévue par la loi de finances 2026, de nombreuses interrogations persistent chez les voyageurs qui franchissent les frontières terrestres, notamment en direction de la Tunisie.

Modalités de paiement, véhicules concernés, exemptions, contrôle aux postes frontaliers… Face aux zones d’ombre et aux informations parfois contradictoires, l’ambassade de la République tunisienne en Algérie est sortie de sa réserve pour clarifier officiellement les conditions d’application de cette mesure, désormais effective sur le terrain.

TCC à la frontière Algérie – Tunisie : une clarification officielle pour éviter les blocages aux postes frontaliers

Dans un communiqué adressé à la communauté tunisienne résidant en Algérie et aux voyageurs tunisiens, l’ambassade confirme que les autorités algériennes ont entamé l’application de l’augmentation de la TCC dès le 4 janvier 2026. Cette taxe concerne tous les voyageurs quittant le territoire algérien par les postes frontaliers terrestres, qu’ils soient Algériens ou étrangers.

La mesure s’inscrit dans le cadre de l’article 97 de la loi de finances 2026, et vise l’ensemble des déplacements motorisés vers l’étranger, y compris vers la Tunisie. Le paiement de la taxe s’effectue à chaque sortie du territoire, sans exception liée à la nationalité ou à la destination finale.

Comment payer la taxe carburant avant de franchir la frontière ?

Le communiqué précise que le paiement du TCC est désormais dématérialisé. Deux options sont mises à la disposition des conducteurs :

Le règlement électronique via la plateforme officielle « tabioucom »

Le paiement direct auprèsdes impôts

Le conducteur du véhicule doit acquitter la taxe avant de franchir la frontière. Les services des douanes contrôlent systématiquement le paiement aux bureaux de sortie, étape obligatoire pour finaliser le départ.

Montants appliqués : un barème progressif selon le nombre de sorties

L’ambassade rappelle que le montant de la TCC aux frontières varie en fonction du type de véhicule et du nombre de sorties effectuées dans la même journée.

Pour les voitures touristiques, la tarification est progressive :

1 000 dinars algériens pour une sortie

5 000 dinars algériens pour deux sorties

10 000 dinars algériens pour trois sorties

25 000 dinars algériens pour quatre sorties ou plus

Pour les véhicules utilitaires, bus et camions, la taxe s’applique par sortie unique :

5 000 dinars algériens pour les véhicules de moins de 10 tonnes

12 000 dinars algériens pour ceux dont le poids dépasse 10 tonnes

Ces montants sont désormais appliqués de manière uniforme sur l’ensemble des postes frontaliers terrestres.

Quels véhicules sont exemptés de la TCC aux frontières algériennes ?

Le communiqué officiel précise également les catégories de véhicules exemptées de cette taxe :

Les véhicules relevant des administrations et institutions publiques

Les véhicules des entreprises et sociétés opérant en Algérie , lorsqu’ils sortent du territoire dans le cadre de projets réalisés à l’étranger

, lorsqu’ils sortent du territoire dans le cadre de projets réalisés à l’étranger Les véhicules des missions diplomatiques et consulaires étrangères

Les véhicules des représentations d’organisations internationales

Ces exemptions répondent aux dispositions réglementaires en vigueur et aux usages diplomatiques.

En publiant ce communiqué, l’ambassade de Tunisie entend prévenir les situations de blocage ou de retard aux frontières, liées à une méconnaissance des procédures de paiement. Elle invite les voyageurs à s’assurer du règlement du TCC avant leur arrivée au poste frontalier, afin d’éviter tout désagrément.

Pour toute information complémentaire sur le paiement électronique, la direction générale des impôts met à disposition l’adresse suivante : tabioucom@mf.gov.dz