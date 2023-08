Taux d’inflation des pays africains en 2023 : quelle position pour l’Algérie ?

En 2023, de nombreux pays du monde ont souffert d’une baisse drastique du pouvoir d’achat causée par l’inflation économique.

Le site spécialisé Trading Economics a récemment publié une étude approfondie portant sur les taux d’inflation à travers le monde. Cette étude détaille les disparités entre les pays ayant été touchés par une forte inflation et ceux dont les marchés économiques ont été relativement épargnés par une hausse significative des prix.

Sur le continent africain, plusieurs pays ont souffert d’une forte inflation, tandis que d’autres ont maintenu leurs marchés économiques stables. Malgré les apparences, l’Algérie fait partie de ceux qui ont gardé un semblant d’équilibre entre inflation majeure et stabilité.

Taux d’inflation en Afrique : l’Algérie se classe 33e dans le rapport de Trading Economics 2023



Selon ce rapport, l’Algérie se positionne à la 33e place du classement mondial en matière d’inflation. Le taux d’inflation du pays a été mesuré à 9,1 % en juin 2023. Cette donnée révèle les défis auxquels l’économie algérienne doit faire face pour maintenir la stabilité des prix et assurer la viabilité financière pour ses citoyens.

Au sein de la région du Maghreb, la Libye et le Maroc ont connu des taux d’inflation légèrement plus bas de 2,5 % et 5,5 % respectivement. La Tunisie se trouve au même niveau que l’Algérie, avec un taux d’inflation de 9,1 %.

Cette étude met en lumière les différentes réalités économiques auxquelles sont confrontés les pays de la région, malgré leurs proximités géographique et culturelle.

Quels sont les pays les plus et les moins touchés par l’inflation en Afrique en 2023 ?

Parmi les pays africains les plus durement touchés par l’inflation, on trouve en tête le Zimbabwe, avec un taux alarmant de 101 %. Le Soudan suit de près avec un taux de 63,3 %, tandis que la Sierra Leone enregistre un taux d’inflation de 44,81 %.

En contraste, certains pays africains ont réussi à maintenir une inflation presque nulle. Les Seychelles affichent un taux négatif de -1,98 %, suivies du Burkina Faso avec -0,7 % et de Djibouti avec 0,6 %.