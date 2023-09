Taux de suicide par pays en Afrique – 2023 : quel classement pour l’Algérie ?

Le suicide, un problème de santé publique mondiale, touche des individus de tous âges, sexes et milieux socio-économiques. En Afrique, cette préoccupation grandissante est parfois reléguée au second plan derrière d’autres problèmes de santé tels que les maladies infectieuses et la faim.

Le dernier rapport statistique de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) fait état des taux de suicide respectifs des pays africains, et l’Algérie fait partie du top 3 des nations où le citoyen est le moins enclin à mettre un terme à sa vie en 2023.

Le taux de suicide en Algérie parmi les plus bas d’Afrique en 2023

Selon les données de l’OMS, le taux moyen de suicide en Afrique s’élève à environ 6,1 pour 100 000 habitants. Toutefois, ces chiffres cachent des disparités significatives entre les pays.

L’instabilité économique, le chômage et la pauvreté peuvent contribuer à des sentiments de désespoir et de désespoir, accroissant ainsi le risque de suicide.

À LIRE AUSSI : Meilleures compagnies aériennes en Afrique : Royal Air Maroc 2ᵉ du classement, Air Algérie absente

Après une analyse approfondie des chiffres, il est notable que l’Algérie occupe une place de choix parmi les nations africaines affichant les taux de suicide les plus bas. En tête de ce classement, on retrouve la Sierra Leone avec un taux remarquablement bas de 0,3 cas pour 100 000 habitants, suivie de près par Sao Tomé-et-Principe avec un taux de 1,5 cas pour 100 000 habitants.

L’Algérie s’inscrit également parmi les pays les moins touchés par ce fléau, avec un taux de suicide de seulement 2,5 cas pour 100 000 habitants.

Quels sont les pays où le taux de suicide est le plus en Afrique ?

A contrario, certaines nations d’Afrique enregistrent des taux de suicide beaucoup plus hauts que la moyenne. C’est le cas notamment du Lesotho, de l’Eswatini et de l’Afrique du Sud qui signalent des taux de suicide particulièrement alarmants.

À LIRE AUSSI : Indice des soins de santé 2022 : l’Algérie dans le top 5 africain

L’Afrique est un continent riche de sa diversité, abritant 54 pays, chacun caractérisé par ses propres structures sociales, systèmes de santé et niveaux de développement. Cette diversité se reflète dans les taux de suicide, qui varient considérablement d’une région à l’autre.

Voici les taux de suicide par pays les plus hauts du continent africain en 2023 :