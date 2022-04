Taux de remplissage des barrages : un responsable donne des détails

Ces dernières années ont été marquées par un taux de pluviosité assez bas en Algérie, ce qui a donné lieu à des problèmes d’alimentation en eau potable sur tout le territoire national.

Kamal Mokrani, directeur de l’inspection et de l’intervention pour les barrages de l’est de l’Algérie, a révélé que le taux de remplissage des barrages en Algérie après les récentes pluies a atteint 42 %. Avec un volume d’environ 3 milliards de mètres cubes. Dont 400 millions de mètres cubes de pluie sont tombés au cours des deux premières semaines d’avril.

Ce dernier a révélé, lors d’une déclaration sur les ondes de Radio Sétif, ce vendredi 22 avril 2022, que le taux de remplissage des barrages dans la région de l’est a atteint 62 %. Le pourcentage de remplissage des barrages du côté ouest est estimé à 25 %. De plus, 8 barrages dans la région est sont remplis à plus de 80 %. Et un taux de 100 % dans certains barrages comme celui de Kissir dans la wilaya de Jijel.

Des barrages remplis à plus de 80 %

Kamel Mokrani a indiqué que le taux de remplissage du barrage de Beni Haroun à Mila a atteint 90%, avec un volume de 790 millions de mètres cubes. Le barrage de Tabellout à Jijel a été rempli à 89 %, avec un volume de 263 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage du barrage Ighil Emda à Béjaïa, qui alimente le barrage du port de Sétif, est estimé à 40 %. Le taux de remplissage du barrage des Ports à Sétif a atteint 11 %, avec un volume de 17 millions de mètres cubes, et le processus de pompage se poursuit. Nous dépasserons le plafond de 18 millions de mètres cubes en quelques jours

Mokrani a également ajouté que l’eau a commencera à être pompée du barrage de Tabellout à Jijel vers le barrage de Draa Dis, à l’est de Sétif, au début du mois d’octobre prochain. Le processus d’élimination de la boue du barrage est coûteux et équivaut au coût de construction d’un nouveau barrage. Il a précisé que cinq ou six barrages sont concernés par l’évacuation des boues, dont le barrage de Ksob dans la wilaya de M’sila, Foum El Gueiss dans la wilaya de Khenchela, et le barrage de Zerdezas dans la wilaya de Skikda.

Le même intervenant a expliqué que l’Agence nationale des barrages et des transferts a eu recours à des techniques et des méthodes pour réduire les boues des barrages. À travers les barrières de pierre dans les vallées qui se jettent dans les barrages. Le boisement de haies, avec la plantation de 200 000 arbres autour du barrage d’El-Maouane à Sétif.