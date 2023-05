Taux de remplissage de nombreux barrages du pays en hausse

Le taux de remplissage de 29 barrages a augmenté dans 17 wilayas, suite aux dernières précipitations, selon un exposé présenté hier, le dimanche 28 mai 2023 par le ministre de l’Hydraulique lors du Conseil des ministres présidé par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, le ministre de l’Hydraulique a fait une présentation sur la stratégie du secteur pour l’utilisation des eaux des stations d’épuration, pour l’irrigation agricole et l’industrie a présenté devant le Conseil des ministres des données sur l’augmentation du taux de remplissage de 29 barrages dans 17 wilayas, en sus de la hausse du niveau des eaux souterraines dans certaines zones intérieures suite aux dernières précipitations, précise le même communiqué du Conseil des ministres.

Il est à noter, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, une réunion du Conseil des ministres consacrée à la présentation d’exposés sur le suivi des répercussions des récentes intempéries et les mesures prises à cet effet, ainsi que des projets de loi concernant les secteurs de la Justice et des Finances, indique un communiqué du Conseil des ministres et a donné plusieurs instructions.

En effet, en vue de conforter l’enseignement de la langue anglaise à partir de la troisième année, le président a ordonné l’ouverture immédiate dans les écoles normales supérieures, au titre de l’année universitaire 2023-2024, de la spécialité Enseignant d’anglais au primaire.

De plus, le président Tebboune a ordonné le recrutement, sans délai, des titulaires des diplômes de Magistère et de Doctorat suivant la proposition du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, approuvée lors du précédent Conseil des ministres.

Pour conclure, le Conseil des ministres a approuvé l’exposé du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base pour la réalisation de la ligne ferroviaire minière Annaba-Bouchegouf-Guelma-Tébessa-Djebel El Onk-Bled El Hadba.