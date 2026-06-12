Taux de natalité : En 2026, l’Algérie n’est plus l’exception du Maghreb

Longtemps perçue comme l’exception démographique de l’Afrique du Nord, l’Algérie amorce un virage historique. Selon une récente note de l’Institut national d’études démographiques (INED), le pays s’aligne désormais sur le Maroc et la Tunisie, confirmant l’ancrage d’une baisse durable de la natalité dans la région.

Alors que la Tunisie a franchi le seuil de renouvellement des générations dès la fin du siècle dernier, et que le Maroc affiche un déclin régulier, l’Algérie s’était distinguée par un sursaut de sa natalité durant les décennies 2000 et 2010. Ce sursaut, porté par une vague massive de mariages favorisée par l’accès au logement et à l’emploi, s’essouffle.

Aujourd’hui, la tendance est à l’homogénéisation : Rabat affiche 1,97 enfant par femme, Tunis descend à 1,53, et Alger, bien qu’encore légèrement au-dessus, subit une chute continue de sa fécondité depuis 2017.

Fécondité en Algérie : Des mutations sociétales profondes

Ce reflux n’est pas conjoncturel ; il traduit de profondes mutations structurelles. L’accès prolongé des femmes à l’instruction supérieure, l’insertion tardive sur le marché du travail et le recul de l’âge du mariage redessinent les structures familiales maghrébines.

Toutefois, le modèle algérien révèle un paradoxe : l’élévation du niveau d’instruction des femmes ne se traduit pas par une intégration professionnelle pérenne.

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Passé 30 ans, les contraintes domestiques poussent nombre d’entre elles vers l’inactivité. Seul un quart des Algériennes de 40 à 44 ans occupe un emploi. Ce décalage illustre la difficulté des institutions à offrir un cadre conciliant vie familiale et ambitions professionnelles.

L’urgence des nouveaux chantiers publics

Le véritable défi qui attend Alger est celui du vieillissement de sa population. Si la Tunisie (17 % de seniors) et le Maroc (13,8 %) devancent l’Algérie (10,5 %), l’accélération y est inéluctable. Les politiques publiques, historiquement calibrées pour gérer l’urgence d’une jeunesse en surnombre, doivent opérer une mue radicale.

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Il ne s’agit plus seulement de bâtir des écoles, mais d’élever la qualité du système éducatif. Dans le secteur de la santé, les priorités devront glisser des soins materno-infantiles vers la gestion des maladies chroniques et de la dépendance.

L’Algérie bénéficie d’un court sursis par rapport à ses voisins pour adapter son modèle social. La transition est en marche, reste à savoir si l’État saura anticiper ce bouleversement pour ne pas le subir.