Taux de couverture du marché en produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie atteint 70%

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a dévoilé des données encourageantes lors de son intervention devant la Commission de la santé de l’Assemblée populaire nationale (APN) sur la situation et les perspectives de la production pharmaceutique locale.

En effet, selon le ministre, le taux de couverture du marché national par les produits pharmaceutiques locaux atteint actuellement 68% et devrait bientôt atteindre 70%. On attribue cette progression à l’augmentation des capacités de production au cours du premier semestre de 2023.

De plus, le ministre a souligné la croissance significative dans la production locale, avec 3 327 médicaments enregistrés sur un total de 4 544. Une augmentation de 300 médicaments depuis août 2022, démontrant l’efficacité des initiatives de production nationale.

Aoun a également noté une amélioration de la disponibilité des médicaments, citant une réduction des ruptures de stock. Notamment, les problèmes d’approvisionnement en médicaments essentiels tels que l’insuline, les collyres et les pilules contraceptives ont été résolus, avec une diminution notable des pénuries.

Réduction significative de la facture d’importation

En outre, une réalisation marquante est la réduction de la facture d’importation de tous les types d’insuline de 68 millions d’euros au cours de la première année de production locale. Cette réduction de 21% par rapport à 2022 renforce la volonté du gouvernement de réduire la dépendance à l’importation.

De plus, le ministre a souligné le développement du tissu industriel pharmaceutique local, comptant actuellement 203 entreprises. L’accent est mis sur la production de médicaments à forte valeur ajoutée, précédemment exclusivement importés, afin de garantir une meilleure disponibilité sur le marché.

En ce qui concerne les médicaments anticancéreux, le ministre a mis en avant six projets validés, dont deux en phase de production avancée. La production de formes injectables d’anticancéreux qui devrait être effective pour le second semestre de 2024.

Le ministre a souligné l’importance de la production locale des matières premières, notamment pour des médicaments de base comme le paracétamol et les antibiotiques. Plusieurs projets, tels que celui du groupe IMGSA pour le paracétamol, sont en cours, renforçant ainsi l’autosuffisance dans le secteur.

Pour garantir la disponibilité des médicaments et lutter contre les pratiques commerciales illicites, le ministre a souligné la nécessité de développer la plateforme numérique du ministère. Actuellement, elle rassemble des données cruciales sur la production, les stocks et les importations, avec plus de 5000 déclarations hebdomadaires traitées.

Pour conclure, les efforts du gouvernement visant à renforcer la production pharmaceutique locale portent leurs fruits, avec des avancées notables dans la réduction de la dépendance à l’importation et l’amélioration de la disponibilité des médicaments sur le marché national. Les projets en cours et les stratégies adoptées ouvrent la voie vers une industrie pharmaceutique locale plus robuste et autosuffisante.