Taux de conversion devises : les chiffres de la Banque et du marché noir ce 20 février

Les écarts entre les valeurs de change du marché informel et celles du marché officiel continuent de se creuser, reflétant une dynamique persistante dans le paysage financier. Dans cet article, plongez au cœur des chiffres dévoilés par les bourses formelle et informelle pour la journée du 20 février 2024.

Selon les cotations commerciales de la Banque d’Algérie, du 19 au 21 février 2024, l’euro se négocie à 144.76 dinars pour l’achat et à 144.79 dinars pour la vente, tandis que le dollar américain se maintient à 134.27 dinars pour l’achat et à 134.29 dinars pour la vente, selon les données de cette source fiable.

Parallèlement, le dollar canadien affiche un taux de 99.62 dinars pour l’achat et de 99.67 dinars pour la vente, et ce, sur le même marché de change. Alors que le dirham émirati s’est établi respectivement à 36.55 et à 36.56 dinars algériens pour les deux opérations.

Le dinar face aux devises sur le marché parallèle de change

Cependant, une autre histoire se dessine dans l’ombre au niveau du marché informel. L’euro s’échange à des niveaux considérablement plus élevés, atteignant 238.00 dinars pour l’achat et 240.00 dinars pour la vente. De même, le dollar américain a connu une augmentation notable, oscillant autour de 220.00 dinars à l’achat et 222.00 dinars à la vente, dévoilant ainsi des écarts significatifs par rapport aux chiffres officiels.

Le marché noir, au cœur du Square Port Saïd d’Alger, n’est pas en reste, avec des variations majeures dans les taux de change. Le dollar canadien se négocie désormais à 159.00 dinars pour l’achat et à 161.00 dinars pour la vente. Pour sa part, le dirham émirati s’apprécie à 58.00 dinars algériens à l’achat et à 60.00 dinars algériens à la vente.

Ces fluctuations incessantes du dinar algérien face aux devises étrangères ne passent pas inaperçues auprès des acteurs économiques. Le tableau ci-dessous vous résume les cours de change des principales devises étrangères aussi bien sur le marché officiel que parallèle :