Taux de change : nouvelle hausse du Dollar sur le marché officiel

La stagnation se confirme du côté du marché noir des devises. La valeur des principales monnaies se stabilise, mais tout en s’échangeant très cher face à un Dinar Algérien en difficulté. La valeur de l’Euro se stabilise après avoir enregistré un léger recul. Le Dollar Américain bat un nouveau record dans les cotations officielles de la banque d’Algérie.

Les cambistes du Square Port-Saïd, malgré la léthargie que connait le marché des devises en Algérie, restent toujours postés à leurs places, tout en proposant leurs billets aux passants. La monnaie unique européenne, malgré la légère régression que sa valeur ait connu ces derniers jours, reste encore la monnaie la plus échangée. Un seul Euro est cédé contre 210.50 Dinars Algériens à l’achat et contre 212.50 Dinars Algériens à la vente.

La monnaie étasunienne quant à elle voit sa valeur stable depuis plusieurs jours. Un seul Dollar Américain s’échange contre 179 dinars Algériens à la vente et contre 176 dinars Algériens à l’achat. Enfin, et du côté de la Livre Sterling, un seul Pound s’échange contre 236 dinars Algériens à l’achat et contre 239 Dinars Algériens à la vente.

Les cotations Officielles de la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale est loin de se porter mieux. Le Dinar Algérien se trouve encore en difficulté face aux principales devises. La valeur de l’Euro a toutefois connu une légère baisse aujourd’hui, tandis que le Dollar Américain a inscrit un nouveau record.

En effet, la monnaie unique européenne a vu encore sa valeur régresser aujourd’hui, le 08 juillet 2021, sur le marché officiel. Un seul Euro s’échange désormais à la banque d’Algérie contre 159.27 Dinars Algériens à l’achat et contre 159.34 Dinars Algériens à la vente.

De son côté, la monnaie étasunienne s’échange de plus en plus cher. Un Dollar Américain est cédé à la banque d’Algérie contre 134.97 Dinars Algériens à l’achat et contre 134.99 Dinars Algériens à la vente. Enfin la valeur de la Livre Sterling ne bouge pas d’un iota. Un seul Pound s’échange contre 185.76 dinars Algériens à l’achat et contre 185.83 à la vente.