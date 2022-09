Taux de change marché noir et banque : l’euro stagne ce 21 septembre

La monnaie européenne a connu ces derniers temps une énorme baisse économique et s’est même positionnée en dessous de la barre des 140 dinars algériens face au dollar. À noter que depuis le mois d’août dernier, les cours de l’EUR/USD ont de nombreuses fois atteint la parité, et l’ont même franchi à la baisse à plusieurs reprises.

En ce qui concerne la journée du 21 septembre 2022, la parité euro dollar est presque présente, laissant place au dinar qui lui risque bien de connaître une pertinente étymologie.

Aujourd’hui , un euro s’échange contre 139,4 dinars à l’achat et 139,7 dinars à la vente, au niveau de la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange dans les environs de 211 dinars à l’achat et 213 dinars à la vente.

Pour ce qui est du dollar américain sur le marché officiel de change reste est à 140,66 à l’achat et 140,68 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 212 dinars à l’achat et 214 dinars à la vente.

Qu’en est t’il des taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling?

Concernant le taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 159,38dinars à l’achat et 159,40 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste chère s’échangeant contre 241,1 dinars à l’achat et 245 dinars à la vente.

Enfin, du côté de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce lundi 12 septembre 2022, dans les cotations officielles, contre 105,44 dinars à l’achat et 105,49 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 157,2 dinars à l’achat et 160 dinars à la vente.