Taux de change marché noir et banque : l’euro décroît ce 22 septembre

Le dinar continue de s’enrichir face à la chute de la monnaie européenne qui reste toujours sous le seuil de parité avec le dollar américain, plombé par une crise énergétique qui menace de faire basculer l’Europe dans la récession.

Ce jeudi 22 septembre 2022, au square Port-Saïd, les cambistes échangent un seul Euro contre 213 dinars algériens à la vente et contre 211 dinars algériens à l’achat.

Le Dollar américain lui a connu plusieurs records à la hausse ces dernières semaines, et a atteint sa plus haute valeur en battant même des records et en surpassant les taux de change de l’euro, spécialement avec le dernier discours de Vladimir Poutine. En effet, un dollar américain s’échange contre 214 dinars algériens à la vente et contre 212 dinars algériens à l’achat, tandis qu’un dollar canadien est cédé par les cambistes contre 160 dinars algériens à l’achat et contre 157 algériens à la vente.

Taux de change à la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie nationale ne va guère mieux. Un seul Dollar américain s’échange contre 140.17 dinars algériens à l’achat et contre 140.18 dinars algériens à la vente.

L’Euro de son conté s’échange contre 139,2 dinars algériens à l’achat et contre 139,3 dinars algériens à la vente. Pour la Livre sterling , un seul Pound s’échange contre 159,3 dinars algériens à l’achat et contre 159,5 dinars algériens à la vente.

Enfin le Dollar Canadien est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 105,15 dinars algériens à l’achat et contre 105,17 dinars algériens à la vente.