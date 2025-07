Taux de change : L’euro va-t-il enfin chuter avec l’entrée en vigueur de l’allocation touristique ?

L’euro enregistre un léger recul ce vendredi 18 juillet 2025 sur le marché informel des devises en Algérie. À la veille de l’entrée en vigueur de l’allocation touristique de 750 €, annoncée par la Banque d’Algérie, la monnaie unique européenne s’échange à 263 dinars à l’achat et 265 dinars à la vente. La veille, jeudi, l’euro atteignait les 263,5 dinars à l’achat.

Concrètement, un billet de 100 euros s’échange désormais contre 26 300 dinars à l’achat et 26 500 dinars à la vente. Si cette variation peut sembler minime, elle attire l’attention dans un contexte économique marqué par des mesures de régulation imminentes.

Cette évolution intervient alors que la Banque d’Algérie a annoncé, jeudi, la mise en œuvre de l’allocation touristique de 750 € dès ce dimanche 20 juillet 2025. Cette décision, très attendue par les citoyens et les opérateurs du marché des changes, pourrait à terme influencer la demande en devises sur le marché parallèle. Toutefois, il est encore trop tôt pour en mesurer l’impact réel, d’autant plus que les cambistes n’exercent généralement pas le vendredi.

🟢 À LIRE AUSSI : L’allocation touristique de 750€ entre en vigueur le 20/07 : Voici les conditions pour en bénéficier

D’autres devises en hausse sur le marché noir

Outre l’euro, d’autres devises majeures conservent des niveaux élevés dans les circuits informels. Le dollar américain reste stable, s’échangeant à 224 dinars à l’achat et 227 dinars à la vente, tandis que la livre sterling poursuit sa progression et atteint les 302 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente.

Le dollar canadien, lui, s’établit à 163 dinars à l’achat et 165 dinars à la vente, en hausse par rapport à la semaine passée. Le dirham émirati connaît aussi une forte demande, avec des taux atteignant 60 dinars à l’achat et 62 dinars à la vente.

Cours officiels des devises : stabilité sur toute la ligne

Du côté officiel, la Banque d’Algérie affiche une relative stabilité dans les cotations publiées pour le 21 juillet. Aucun mouvement significatif n’est à signaler :

L’euro s’échange à 150,99 dinars à l’achat et 151,04 dinars à la vente.

Le dollar américain est coté à 130,24 dinars à l’achat et 130,26 dinars à la vente.

La livre sterling atteint 174,38 dinars à l’achat et 174,42 dinars à la vente.

Le dollar canadien reste stable à 94,76 dinars à l’achat et 94,77 dinars à la vente.

Le dirham émirati conserve un taux de 35,45 dinars à l’achat et 35,46 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 150.99 151.04 263,00 265,00 Dollar US ($) 130.24 130,26 224,00 226,00 Livre Sterling (₤) 174.38 174.42 302,00 305,00 Dollar CAN ($C) 94.76 94.77 163,00 165,00 Dirham Emirati (AED) 35.45 35,46 60,00 62,00

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro toujours au sommet face au dinar : à combien s’échangent 100 € aujourd’hui ?