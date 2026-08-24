Taux de change : l’euro grimpe encore face au dinar, voici les nouveaux cours

L’euro reprend de la hauteur face au dinar algérien. Après un léger repli en milieu de semaine, la monnaie européenne repart à la hausse sur le marché parallèle et dépasse également un nouveau seuil dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie.

Taux de change : l’euro remonte à 27 660 DA sur le marché parallèle

Le marché parallèle des devises connaît un nouveau mouvement de hausse pour l’euro. Les taux relevés dimanche 23 août, toujours en vigueur ce lundi 24 août, placent 100 euros à 27 300 DA à l’achat et 27 660 DA à la vente.

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La monnaie européenne gagne ainsi 100 DA pour 100 euros par rapport au cours de jeudi, effaçant son précédent recul enregistré en milieu de semaine.

Cette progression intervient dans plusieurs places du marché informel, notamment au Square Port-Saïd à Alger, à Béjaïa et dans d’autres grandes villes d’Algérie.

Le dollar américain suit, lui, une trajectoire différente. Après avoir atteint près de 240 DA à la vente le 12 août, le billet vert recule à 236,50 DA à la vente, contre 239 DA quelques jours auparavant.

Taux de change officiel : l’euro dépasse les 155 DA

La hausse ne concerne pas uniquement le marché parallèle. Les dernières cotations de la Banque d’Algérie montrent également une progression de l’euro sur le marché officiel.

Selon les données publiées pour le vendredi 21 août, un euro s’échange à 155,08 DA à la vente. Cinq jours plus tôt, le cours s’établissait à 153,47 DA. La monnaie européenne gagne donc près de 2 DA sur cette période.

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Le dollar reste, pour sa part, quasiment stable. Il atteint 132,85 DA à la vente, contre 132,77 DA la veille.

L’écart entre les deux circuits reste donc particulièrement marqué. Alors que l’euro dépasse légèrement les 155 DA dans les cotations officielles, il atteint 276,60 DA pour 1 euro sur le marché parallèle, sur la base du cours de vente de 27 660 DA pour 100 euros.

Pourquoi l’euro augmente-t-il en Algérie ?

Plusieurs facteurs contribuent à la tension observée actuellement sur le marché parallèle des devises.

La fin de la saison estivale joue notamment sur l’offre disponible. À l’approche de la rentrée scolaire, une partie importante de la diaspora algérienne regagne les pays où elle réside, notamment la France. Ce départ réduit les entrées de billets en euros qui alimentent habituellement le marché informel durant la période estivale.

La demande liée aux véhicules d’occasion pèse également sur le marché. L’achat de voitures de moins de trois ans par des particuliers repose largement sur les transactions en devises sur le marché parallèle, ce qui entretient la demande d’euros.

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Enfin, les nouvelles conditions liées à l’allocation touristique peuvent également modifier les flux de devises. L’obligation récente de disposer d’une carte bancaire internationale pour accéder à l’allocation de 750 euros limite l’accès de certains voyageurs aux devises via le circuit officiel.

À mesure que les flux d’euros issus de la diaspora et du tourisme diminuent, l’offre disponible sur le marché informel se contracte. Cette raréfaction intervient alors que la demande reste soutenue, contribuant à la nouvelle progression du cours de la monnaie européenne.

Pour l’heure, les cours relevés le 23 août et maintenus ce lundi 24 août traduisent donc les niveaux atteints après cette remontée de l’euro face au dinar algérien.