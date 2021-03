Taux de change Algérie : l’Euro enregistre une baisse face au Dinar

Un an jour pour jour après la fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux, le marché parallèle des devises en Algérie continue de tourner. Aujourd’hui, le 17 mars 2021, la valeur de l’Euro a enregistrée une baisse face au Dinar Algérien au niveau du marché de Port-Saïd à Alger.

La monnaie unique européenne a été échangée aujourd’hui au niveau de marché noir contre 206 Dinars Algériens pour un seul Euro à l’achat. En ce qui concerne sa valeur à la vente, un seul Euro a été échangé contre 208 dinars. 100 Euros donc, à la vente, valent 20 800 DA.

En ce qui concerne le dollar Américain, la monnaie de l’oncle Sam est échangée au niveau du Square Port Saïd contre 171.00 DA à l’achat, et contre 174.00 à la vente. Du côté de la Livre Sterling, une hausse à l’achat comme à la vente est enregistrée. Un Pound s’est échangé aujourd’hui au marché noir contre 228.50 DA, et à la vente contre 233.00 DA.

Le Franc suisse de son côté connait une relative stabilité. Un seul Franc suisse s’est échangé contre 184.00 DA à l’achat, et contre 187.00 DA à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie :

Au niveau de la Banque d’Algérie le cours de la monnaie unique Européenne reste relativement stable. Un seul Euro s’est échangé au niveau de la banque aujourd’hui contre 159.14 à l’achat, et contre 159.20 à la vente.

Le dollar Américain quant à lui est échangé contre 133.78 DA à l’achat, et contre 133.80 à la vente. En ce qui concerne le Dollar Canadien, le taux de change est de 107.40 à l’achat, et de 107.44 à la vente.

La valeur de la Livre Sterling reste stable. Un Pound est acheté contre 185.99 DA et revendu contre 186.04 DA. Enfin, en ce qui concerne le dinar Tunisien et le Dirham Marocain, ils sont échangés, respectivement, à l’achat, contre 48.35 et 14.88 DA, et à la vente contre 48.83 et 14.89 DA.