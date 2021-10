Taux de change : les cotations de ce samedi 23 octobre 2021

La dévaluation du dinar algérien a atteint son apogée ces dernières années. Le pouvoir d’achat connait une chute inexorable et l’inflation ne cesse d’augmenter. Raison pour laquelle le gouvernement algérien prévoit des réformes notamment la baisse de l’IRG, et ce, dans l’espoir de sauver le pouvoir d’achat du citoyen algérien qui a de plus en plus du mal à joindre les deux bouts.

Tandis que le pouvoir accuse les spéculateurs d’êtres derrière la flambée des prix, certains économistes évoquent la dégringolade du Dinar algérien. La monnaie nationale ne cesse de reculer face aux principales devises.En effet, au niveau de la Banque d’Algérie un euro équivaut à 159.3858 dinars algériens à l’achat et à 159.4307 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, un dollar s’échange au niveau de la Banque d’Algérie contre 136.9294 dinars algériens à l’achat et contre 136.9444 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est proposée à 189.0768 dinars algériens à l’achat et à 189.1236 à la vente, et ce, pour un seul Pound.

Le taux de change au marché noir

Les cambistes de Port-Saïd, dans la capitale Alger reviennent en force suite à la reprise du trafic aérien et maritime. Ils peuvent enfin mener leurs affaires après des mois de suspension due à la crise sanitaire. Au niveau du marché noir, un seul euro est cédé contre 214.5 dinars algériens à l’achat et contre 212.5 dinars algériens à la vente.

Ainsi, avec la reprise des dessertes commerciales vers le Canada, le dollar sera de plus en plus demandé. Pour ce samedi 23 octobre, un seul dollar s’échange contre 185.5 dinars algériens à la vente et contre 187.5 dinars algériens à l’achat.

On termine enfin, avec la plus chère des monnaies, à savoir la livre sterling. Les cambistes de Port-Said cèdent un seul pound contre 243.5 dinars algériens à l’achat et contre 240.5 dinars algériens à la vente. Un taux de change qui risque fortement d’augmenter suite à l’ajout de vols vers la capitale britannique.