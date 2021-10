Taux de change : les cotations de ce mercredi 13 octobre

Le cours de l’euro, dans les cotations officielles de ce mercredi 13 octobre, a connu une légère baisse par rapport à la journée d’hier. Sur le marché parallèle, les cours ont gardé leur stabilité.

En effet, l’unité de la monnaie européenne sur le marché interbancaire des changes d’Alger a affiché 158,73 dinars à l’achat et 158,71 dinars à la vente. Hier, un euro s’échangeait contre 158,83 dinars à l’achat et 158, 86 dinars à la vente.

Pour le dollar américain, les cotations commerciales d’ouverture du dinar pour cette même journée ont fait état de 137, 34 dinars sur le cours de l’achat et 137,36 dinars sur le cours de la vente. L’on note une légère hausse par rapport à la journée hier ; (137, 26 DA à l’achat et 137,28 DA à la vente).

Concernant la livre sterling, le cours de ce mercredi a affiché 186,68 dinars à l’achat et 186,73 dinars à la vente. Dans les cotations d’hier, un Livre sterling s’échangeait contre 187,34 dinars à l’achat et 187,39 dinars à la vente.

La situation au niveau du marché parallèle des changes

Sur le marché parallèle des devises, la monnaie européenne tout comme le dollar américain affichent une stabilité relative. Un euro est proposé aux environs de 213,50 à 214,00 dinars à l’achat et ente 211 et 212 dinars à la vente.

Le dollar, quant à lui, s’échange à 179 DA à la vente contre 181 DA à l’achat. De son côté, la livre sterling n’a enregistré aucun changement majeur. L’unité de cette monnaie s’échange contre 241 DA à l’achat et 238 DA à la vente.