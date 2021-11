Taux de change : les cotations de ce mardi 23 novembre

Le taux de change de l’euro face au dinar dans les cotations officielles a connu un léger recul ce mardi 23 novembre. Le dollar a, quant à lui, enregistré une légère hausse dans les mêmes cotations.

Selon le tableau de change de la Banque centrale d’Algérie, l’euro a enregistré 156,47 dinars à l’achat et 156,52 dinars à la vente. Hier, il était à 157,17 dinars à l’achat et 157,20 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, l’unité de la monnaie unique européenne est toujours proposée contre 214 dinars à l’achat et à 216 dinars à la vente.

Le cours du dollar, quant à lui, a augmenté dans les cotations de la Banque centrale d’Algérie, pour enregistrer 138,88 dinars à l’achat et 138,89 dinars à la vente. Hier, il s’échangeait contre 138,64 dinars à l’achat et 138,66. Sur le marché parallèle, il est cédé contre 188 dinars à l’achat et 191 dinars à la vente.

Le taux de change de la livre sterling à la Banque centrale d’Algérie a atteint 186,49 dinars à l’achat et 186,53 dinars à la vente. En outre, il s’est stabilisé dans le marché noir des devises à 247 dinars à l’achat contre 250 dinars à la vente.

Pour ce qui est du taux de change du dollar canadien, il affiche ce mardi dans les cotations officielles 109,81 dinars à l’achat et 109,86 dinars à la vente. En outre, un seul dollar canadien est cédé au marché noir contre 140 dinars à l’achat et contre 143 dinars à la vente.

Taux de change de monnaies de pays arabes

Le cours du riyal saoudien s’est stabilisé à 37,02 dinars à l’achat et à 37,02 dinars à la vente dans les cotations de la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, il enregistre près de 48 dinars à l’achat et 48,50 dinars à la vente.

Le taux de change du dirham émirati est resté, dans les transactions de la Banque centrale à 37,80 dinars à l’achat et à 37,81 dinars à la vente. Le cours de cette monnaie sur le marché parallèle s’est stabilisé à 49 dinars à l’achat, et 49,50 dinars à la vente.

Le prix du dinar koweïtien à la Banque centrale s’élève à environ 458,35 dinars à l’achat et 459,61 dinars à la vente. Il est resté au niveau de 594,50 dinars à l’achat et de 601 dinars à la vente sur le marché parallèle des devises.