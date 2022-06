Taux de change : le dinar face aux principales devises ce 17 juin

La monnaie nationale reste en difficulté fac aux principales devises étrangères, notamment l’euro et le dollar américain qui se maintiennent au-dessus des 200 dinars algériens sur le marché parallèle des devises.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie, pour ce vendredi 17 juin, indiquent que l’euro unique s’échange contre 152.25 dinars algériens à l’achat et contre 152.32 dinars algériens à la vente. Soit une valeur en légère hausse.

Du côté américain, le dollar s’achète à 146.56 dinars algériens et se vend à 146.58 dinars algériens. Tandis que la livre sterling s’est fixée à 177.07 dinars algériens à l’achat et 177.15 dinars algériens à la vente.

Concernant les autres devises ; le dollar canadien s’échange contre 113.38 dinars algériens à l’achat et 113.43 dinars algériens à la vente ; et le franc suisse s’échange contre 149.37 dinars algériens à l’achat et 149.45 dinars algériens à la vente.

Taux de change : où en est le dinar sur le marché parallèle ?

Les cambistes du Square Port Saïd d’Alger échangent la monnaie européenne unique contre 213.00 dinars algériens et 215.00 dinars algériens. Toujours sur le marché parallèle des devises ; le dollar américain se maintient au-dessus des 200 dinars ; et s’achète à 203.00 dinars algériens et se vend à 205.00 dinars algériens.

La monnaie du Royaume-Uni est échangée contre 247.00 dinars algériens à l’achat et contre 250.00 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien et le franc suisse s’échangent respectivement contre 151.00 dinars algériens à l’achat et 154.00 dinars algériens à la vente et contre 200.00 dinars algériens à l’achat et 203.00 dinars algériens à la vente.