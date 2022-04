Taux de change : le dinar face aux principales devises ce 14 avril

Face aux principales devises, la monnaie nationale ne fait plus du tout le poids et enchaine les records à la baisse. La dégringolade du Dinar Algérien se confirme de plus en plus chaque jour sur les deux marchés parallèle et officiel et se répercute directement sur le pouvoir d’achat du citoyen algérien, surtout avec la flambée des prix de ces derniers mois.

Ces derniers jours l’Euro affiche une légère baisse. Pour ce jeudi 14 avril 2022, un euro s’échange contre 155,30 dinars à l’achat et 155,33 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 212 dinars à l’achat et à 214 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce jeudi à 143,39 dinars à l’achat et 143,40 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 193 dinars à l’achat et 196 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 186,26 dinars à l’achat et 186,31 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 252 dinars à l’achat et 255 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce jeudi 14 avril 2022, dans les cotations officielles contre 113,42 dinars à l’achat et 113,47 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 147 dinars à l’achat et 150 dinars à la vente.