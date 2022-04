Taux de change : le dinar face aux principales devises ce 12 avril

Depuis quelques mois, l’économie mondiale a connu des bouleversements. En Algérie, la monnaie nationale est déjà en souffrance depuis quelques années, mais cela s’est accentuée et s’est accélérée ces derniers mois. Depuis la réouverture partielle des frontières, le dinar algérien ne fait plus le poids devant les principales devises, que ce soit du coté de la Banque d’Algérie ou du coté du marché parallèle. Comment la situation du dinar algérien va-t-elle évoluer avec l’augmentation du nombre de vols, mais aussi avec l’ouverture vers la Oumra et le Hajj ?

À la Banque d’Algérie, le Dinar Algérien reste en difficulté devant les principales devises. Pour ce mardi 12 avril 2022, l’unique monnaie Européenne stagne. Un seul Euro est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie pour 156.17 dinars algériens à l’achat et 156.24 dinars algériens à la vente.

Le dollar américain s’échange contre 143.10 dinars algériens à l’achat et 143.12 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, quant à lui, s’échange contre 113.50 dinars algériens à l’achat et 113.55 dinars algériens à la vente, et enregistre une légère hausse ces derniers jours.

La Livre Sterling reste toujours aussi cher. Un seul Pound s’échange à la Banque d’Algérie contre 186.36 dinars algériens à l’achat et 186.45 dinars algériens à la vente.

Du coté du marché parallèle

Pour ce mardi 12 avril 2022, un seul Euro s’échange ce matin, au Square Port-Saïd contre 213 dinars algériens à la vente et 215 dinars algériens à l’achat.

Du côté Américain, la valeur de la monnaie étasunienne reste stable ces derniers jours. Un seul dollar américain s’échange contre 195 dinars algériens à la vente et 193.50 dinars algériens à l’achat. Le dollar Canadien, quant à lui, s’échange pour 149 dinars algériens à l’achat et 152 dinars algériens à la vente.

Pour finir, la Livre Sterling voit, elle aussi, sa valeur se stabiliser ces derniers jours. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 254 dinars algériens à la vente et 252 dinars algériens à l’achat.