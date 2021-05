Taux de change : le Dinar face à l’Euro, au Dollar et aux principales devises

Face à l’euro et aux principales devises, sur le marché informel et officiel, la valeur du Dinar Algérien n’est pas au plus haut. Sur le marché officiel, une nette hausse de la valeur de la monnaie unique européenne a été enregistrée. L’Euro garde d’ailleurs toute sa valeur dans le marché parallèle, ou il demeure au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars Algériens.

Sur le marché noir, l’euro règne en maitre absolu. La monnaie unique européenne est la principale devise échangée par les cambistes de Port-Saïd. En ce qui concerne son taux de change, un seul euro est cédé, aujourd’hui le 27 mai 2021, à 212 dinars Algériens à la vente et à 209 dinars algériens à l’achat.

En ce qui concerne le dollar Américain, il est échangé par les cambistes contre 175 dinars Algériens à l’achat et contre 178 dinars Algériens à la vente. Le Dollar Canadien quant à lui s’échange contre 134 dinars Algériens à l’achat et contre 137 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling reste très chère sur le marché noir. Un seul Pound s’échange contre pas moins de 234 dinars Algériens à l’achat, et contre 237 dinars Algériens à la vente. Le Franc suisse enfin est cédé au marché informel contre 188 dinars Algériens à l’achat et contre 191 dinars Algériens à la vente.

Les cotations de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la monnaie unique européenne a connu une nette hausse ces derniers jours. En effet, un seul Euro s’échange contre 163.19 dinars Algériens à l’achat et contre 163.25 dinars Algériens à la vente. La valeur d’un seul euro est passée à plus de 170 dinars, rappelons le, selon les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage.

En ce qui concerne le dollar Américain, il s’échange dans le marché officiel contre 133.30 dinars Algériens à l’achat et contre 133.32 dinars Algériens à la vente.

La valeur de la Livre Sterling se maintient très haut. Un seul Pound s’échange à la banque d’Algérie contre 188.63 dinars Algériens à l’achat et contre 188.67 dinars Algériens à la vente.