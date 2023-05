Taux de change : le dinar algérien face aux devises étrangères en Banque et au marché noir ce 9 mai

Les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque durant la période allant du 8 au 10 mai 2023 indiquent qu’il est possible d’acheter l’unité de l’euro à 149.11 dinars algériens et de la vendre à 149.18 dinars algériens. Cependant, au niveau du marché noir de change, les cambistes échangent l’unité de cette monnaie contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le taux d’achat du billet vert unique se maintient à 135.07 dinars algériens et son taux de vente à 135.09 dinars algériens au niveau de la Banque d’Algérie. Alors qu’en noir, le dollar américain unique s’achète à 204.00 dinars algériens et se vend à 206.00 dinars algériens.

En outre, les cours de change du marché officiel de la Banque d’Algérie affichent l’achat du dollar canadien unique à 101.17 dinars algériens et sa vente à 101.19 dinars algériens. Tandis qu’au Square d’Alger, les cambistes cèdent encore l’unité de la monnaie canadienne contre 146.00 dinars algériens à l’achat et contre 148.00 dinars algériens à la vente.

Il convient également de noter qu’il est possible d’acheter la monnaie des Émirats arabes unis, le dirham émirati, à 36.77 dinars algériens et de la vendre à 36.79 dinars algériens en Banque. Toutefois, précisons aussi, que le taux d’achat de cette même monnaie s’est établi à 54.00 dinars algériens et son taux de vente à 56.00 dinars algériens, et ce, au niveau de la bourse informelle.

Taux de change Banque et au marché noir : où en est le dinar ce mardi 9 mai ?

Ainsi, il existe deux marchés de change de devises : le marché officiel et le marché informel. La Banque d’Algérie et les banques commerciales autorisées gèrent le marché officiel. Les transactions sur ce marché se font selon un taux de change officiel fixé par les autorités.

Tandis que le marché informel, quant à lui, est constitué de transactions de devises qui ont lieu en dehors des circuits officiels, souvent entre des particuliers ou des commerçants. Les taux de change sur ce marché sont généralement plus élevés que ceux du marché officiel, et ils peuvent fluctuer considérablement en fonction de l’offre et de la demande.

Le tableau ci-dessous vous les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce mardi 9 mai 2023 :