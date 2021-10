Taux de change : le cours du dinar ce dimanche 24 octobre

Les cours des principales monnaies internationales enregistrent des hausses considérables face au dinar. Le constat a été fait, en ce début de semaine, au niveau du marché parallèle des changes.

En effet, la monnaie européenne euro s’échange désormais contre plus de 214 dinars à l’achat et 212 dinars à la vente. Il s’agit, selon les observateurs, du taux de change le plus élevé depuis le début de la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Du côté de la monnaie étasunienne, les cambistes font remarquer que le dollar commence à concurrencer la monnaie européenne sur le même marché. Pour la première fois, cette monnaie s’approche des 190 dinars à l’achat et 185 dinars à la vente.

Selon les cambistes, cette nette reprise sur le marché est due au fait que de nombreux Algériens, dont des touristes, des commerçants ou des patients, réservent des billets pour voyager dans différents pays du monde, que ce soit par voie aérienne ou maritime.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

Dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, l’euro s’échange pour ce début de semaine, conte 159,38 dinars à l’achat et 159,43 dinars à la vente. Il s’agit ici des cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien entre le 21 et 25 octobre 2021.

Pour la monnaie étasunienne, les cours sur le marché interbancaire des changes d’Alger font état d’un dollar contre 136,92 dinars à l’achat et 136,94 dinars à la vente.

En outre, le tableau de change de la banque d’Algérie indique que la livre sterling s’est également stabilisée sur le marché officiel. L’unité de cette monnaie s’échange contre 189,07 dinars à l’achat et 189,12 dinars à la vente.