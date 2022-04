Taux de change : la valeur du dinar face aux principales devises

Les taux de change des principales devises connaissent une certaine stabilité ces derniers jours, notamment l’euro et le dollar américain, fortement impactés par le conflit entre la Russie et l’Ukraine qui engendre des bouleversements économiques profonds dans le monde. Cependant, et en marge de cette situation, la monnaie nationale reste souffrante face aux principales devises, et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que pour ce vendredi 8 avril, la monnaie européenne unique s’échange contre 156.00 dinars algériens à l’achat et contre 156.07 dinars algériens à la vente. La valeur du dinar algérien reste ainsi en difficulté face aux principales devises, à l’instar du dollar américain qui s’est fixé à 143.13 dinars algériens à l’achat et à 143.15 dinars à la vente.

Toujours sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, les cotations de ce 8 avril indiquent que la monnaie officielle du Royaume-Uni, à savoir la livre sterling, s’est stabilisée à 187.50 dinars algériens à l’achat et à 187.56 dinars algériens à la vente.

Les taux de change sur le marché parallèle des devises

Du côté du marché parallèle des devises du Square d’Alger, la valeur de la monnaie nationale unique reste souffrante face aux principales devises, notamment l’euro qui reste stabilisé au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars algériens depuis plus d’un an.

En effet, ce vendredi 8 avril, les cambistes du Square d’Alger échangent la monnaie européenne unique contre 212.00 dinars algériens à l’achat et contre 214.00 dinars à la vente. Pour ce qui est du dollar américain, il s’est fixé à 193.00 dinars algériens à l’achat et à 196.00 dinars algériens à la vente.

Comme sur le marché officiel, le dinar algérien reste en difficulté face à la livre sterling sur le marché noir des devises où la monnaie officielle du Royaume-Uni s’est échangée contre 252.00 dinars algériens à l’achat et 255.00 dinars algériens à la vente.

Il convient de souligner qu’outre les bouleversements économiques à l’échelle internationale, la valeur des devises et les taux de change évoluent en fonction des décisions internes, notamment celles relatives à la programmation des vols et la réouverture des frontières du pays, particulièrement après la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.