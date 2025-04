Taux de change : l’euro s’envole et atteint son plus haut niveau depuis 5 mois !

Après une année 2024 marquée par une instabilité persistante du marché informel des devises et un début de 2025 plutôt stable, l’euro semble renouer avec une dynamique haussière.

Depuis quelques jours, la devise européenne enregistre une série de hausses successives, franchissant un nouveau seuil ce lundi 14 avril. Selon les cambistes de la place Port-Saïd à Alger, l’euro s’échange désormais à 258 dinars algériens, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis décembre dernier.

Cette nouvelle envolée confirme une tendance de fond. Le marché parallèle, toujours en l’absence de réformes concrètes et de dispositifs de change fonctionnels, reste le principal thermomètre de la tension monétaire en Algérie.

Le fossé entre les deux systèmes de change (officiel et officieux) n’a jamais été aussi visible. Alors que la Banque d’Algérie affiche toujours une cotation de 146,91 DZD pour 1 euro, les cambistes pratiquent un tarif supérieur de plus de 110 DZD. Pour 100 euros, l’écart dépasse désormais 11 000 dinars, soit plus de la moitié du salaire minimum mensuel en Algérie (fixé à 20 000 DZD) !

Depuis le début du mois, les cambistes ont observé une remontée progressive des cours de l’euro, après plusieurs semaines de relative stabilité autour de 250 dinars. En quelques jours, l’euro a bondi à 258 DA. Voici un petit aperçu de la reprise constatée cette semaine :

Jeudi 11 avril : 254 DZD

: 254 DZD Samedi 12 avril : 255 DZD

: 255 DZD Dimanche 13 avril : 257 DZD

: 257 DZD Lundi 14 avril : 258 DZD

Ce retour vers les sommets de fin 2024, où l’euro avait alors brièvement touché 260 dinars, témoigne d’un déséquilibre structurel persistant entre l’offre et la demande de devises sur le circuit informel.

Parité euro-dollar et effets collatéraux : le billet vert en retrait

L’autre facteur expliquant la hausse de l’euro est le renforcement de la devise européenne sur les marchés internationaux, notamment face au dollar. Dans un contexte de tensions commerciales et de réajustements tarifaires, la parité euro-dollar a évolué en faveur de la monnaie unique.

Les cambistes du square Port-Saïd n’ont pas tardé à répercuter cette dynamique. Résultat ? Le dollar américain recule à 235 dinars algériens sur le marché noir, soit une baisse notable en comparaison des niveaux atteints ces dernières semaines.

En somme, à la veille de la haute saison estivale, un paradoxe se dessine sur le front des devises. Tandis que les Algériens établis en Europe et les touristes étrangers prévoyant de visiter le pays pourraient se réjouir de la remontée de l’euro, ceux qui préparent un départ vers l’Hexagone ou ailleurs sur le Vieux Continent font face à une réalité bien plus amère.