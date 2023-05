Taux de change euro, dollar, riyal … : cotations du dinar en Banque et au marché informel ce 15 mai

Alors que la Banque réglemente le marché officiel en proposant des taux de change fixes pour les transactions en devises étrangères, aucun organisme ni aucune loi ne cadrent le marché parallèle de change. En effet, l’offre et la demande régissent la bourse informelle où les taux de change varient considérablement par rapport au marché formel. Ainsi, dans cet article, nous allons vous présenter les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères sur les deux marchés : officiel et informel.

Au niveau du marché officiel de change de la Banque d’Algérie, il est possible d’acheter l’unité de la monnaie européenne à 148.04 dinars algériens et de la vendre à 148.07 dinars algériens. Alors qu’en noir, l’euro unique s’échange encore contre 224.00 dinars algériens à l’achat et contre 226.00 dinars algériens à la vente.

D’après les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien en Banque du 12 au 16 mai 2023, l’unité de la monnaie américain se maintient à 135.75 dinars algériens à l’achat et à 135.76 dinars algériens à la vente. Cependant, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger cèdent le billet vert unique à 204.00 dinars algériens à l’achat et à 206.00 dinars algériens à la vente.

Cotations du dinar algérien : qu’en est-il du dollar canadien et du riyal ?

Par ailleurs, les cours de change du marché officiel indiquent que le taux d’achat du dollar canadien est de 100.58 dinars algériens et son taux de vente de 100.61 dinars algériens. Toutefois, au niveau du marché informel de change, l’unité de la monnaie canadienne s’échange contre 146.00 dinars algériens à l’achat et contre 148.00 dinars algériens à la vente.

En outre, il convient de noter qu’il est également possible d’acheter l’unité de la monnaie saoudienne à 36.19 dinars algériens et de la vendre à 36.20 dinars algériens à la Banque d’Algérie. En revanche, au marché noir de change, l’achat du riyal saoudien s’est établi à 52.50 dinars algériens et sa vente à 54.50 dinars algériens.

Enfin, le tableau ci-dessous résume les cours de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché noir pour ce lundi 15 mai 2023 :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 148,04 148,07 224,00 226,00 Dollar US ($) 135,75 135,76 204,00 206,00 Livre Sterling (₤) 170,51 170,57 250,00 252,00 Dollar CAN ($C) 100,58 100,61 146,00 148,00 Dirham EAU (AED) 36,96 36,97 54,00 56,00

