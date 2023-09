Taux de change euro, dollar… : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 18 septembre

Selon les cotations commerciales d’ouverture du dinar algérien à la Banque d’Algérie du 14 au 18 septembre 2023, l’euro est coté à 147.01 dinars algériens à l’achat et à 147.08 dinars algériens à la vente. Cependant, sur le marché informel de change, l’euro a gagné du terrain avec un taux de change atteignant 227.00 dinars algériens pour l’achat et 229.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar américain s’échange en Banque à hauteur de 136.95 dinars algériens à l’achat et à 136.97 dinars algériens à la vente. Toutefois, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger proposent désormais l’unité du dollar américain à 209.00 dinars algériens à l’achat et à 214.00 dinars algériens à la vente.

De plus, les cours de change officiels de la Banque d’Algérie indiquent que le taux d’achat du dollar canadien s’est établi à 101.15 dinars algériens et son taux de vente à 101.19 dinars algériens. Alors que la paire USD/EUR a observé une hausse au niveau de la bourse informelle, la valeur de la monnaie canadienne stagne. En effet, les cambistes du Square d’Alger proposent l’unité de la monnaie canadienne à 150.00 dinars algériens à l’achat et à 152.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, il faut noter que la livre sterling s’échange contre 171.04 dinars algériens à l’achat et contre 171.13 dinars algériens à la vente à la Banque d’Algérie. Tandis qu’au niveau du marché informel, l’échange de la livre sterling se maintient à 253.00 dinars algériens pour l’achat et à 256.00 dinars algériens pour la vente.

Cours de change du dinar algérien en Banque et au marché parallèle

Pour récapituler, le tableau ci-dessous résume les taux de change du dinar algérien face aux principales devises étrangères en Banque et au marché informel :

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 147.01 147.08 227.00 229.00 Dollar US ($) 136.95 136.97 209.00 214.00 Livre Sterling (₤) 171.04 171.13 253.00 256.00 Dollar CAN ($C) 101.15 101.19 150.00 152.00 Dirham EAU (AED) 37.28 37.29 51,00 54,00

