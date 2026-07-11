Taux de change en Algérie : voici les cours de l’euro ce 11 juillet 2026

Les cours des principales devises étrangères affichent une relative stabilité sur le marché parallèle des changes en Algérie, ce samedi 11 juillet 2026. Au square Port-Saïd, principal point de référence du marché informel à Alger, l’euro s’échange à 276 dinars à la vente, tandis que le dollar américain se maintient à 240 dinars. Cette tendance intervient en pleine période estivale, traditionnellement marquée par une hausse de la demande en devises liée aux voyages et aux transferts de la diaspora.

Dans l’ensemble, les écarts entre les prix d’achat et de vente demeurent limités, traduisant un marché qui reste, pour l’heure, relativement équilibré malgré la pression saisonnière.

Marché parallèle : les cours de l’euro et des principales devises

L’euro conserve sa place de devise la plus recherchée sur le marché parallèle. Ce samedi, il s’échange à 276 DA à la vente et 274 DA à l’achat, un niveau légèrement inférieur aux pics enregistrés au printemps dernier, lorsque la monnaie européenne oscillait entre 278 et 280 dinars.

Le dollar américain reste, de son côté, stable à 240 DA à la vente et 238 DA à l’achat, une cotation inchangée depuis plusieurs semaines.

La livre sterling demeure la devise la plus chère du square Port-Saïd, avec un cours de 316 DA à la vente contre 312 DA à l’achat. Le franc suisse est affiché à 295,5 DA à la vente et 293,5 DA à l’achat.

Le dollar canadien, régulièrement recherché par les Algériens établis en Amérique du Nord, s’échange à 168,5 DA à la vente et 167 DA à l’achat, tandis que le dinar tunisien est coté à 79 DA à la vente et 78 DA à l’achat.

Les cotations du square Port-Saïd ce samedi 11 juillet 2026

Devise Vente Achat Euro (EUR) 276 DA 274 DA Dollar américain (USD) 240 DA 238 DA Livre sterling (GBP) 316 DA 312 DA Franc suisse (CHF) 295,5 DA 293,5 DA Dollar canadien (CAD) 168,5 DA 167 DA Dinar tunisien (TND) 79 DA 78 DA

Le square Port-Saïd demeure l’un des principaux indicateurs de l’évolution du marché parallèle des devises en Algérie. Les cotations y évoluent quotidiennement en fonction de l’offre et de la demande, notamment sous l’effet des besoins des voyageurs, des importateurs et des transferts de fonds.

En période estivale, la demande en devises augmente généralement avec les départs en vacances et l’arrivée de nombreux membres de la diaspora. Malgré ce contexte, les cours observés ce 11 juillet ne traduisent pas, pour l’instant, de tension particulière sur le marché.

Cette tendance s’inscrit dans la continuité des dernières semaines, après les niveaux plus élevés enregistrés à la fin du printemps.

Un écart toujours important avec le taux de change officiel

Face aux sommets du marché informel, le marché bancaire officiel affiche des valeurs nettement plus basses. Selon les cotations de la Banque d’Algérie applicables ce samedi 11 juillet 2026, l’euro s’établit à 152,08 DA à l’achat et 152,11 DA à la vente, tandis que le dollar américain s’échange à 133,00 DA à l’achat et 133,01 DA à la vente.

Pour les autres principales devises, le décalage est tout aussi flagrant. La livre sterling s’échange officiellement à 178,45 DA à l’achat et 178,49 DA à la vente. Le franc suisse est affiché à 164,97 DA à l’achat pour 165,03 DA à la vente, alors que le dollar canadien se maintient à 93,76 DA à l’achat et 93,78 DA à la vente. Enfin, le dinar tunisien est coté à 44,66 DA à l’achat et 45,11 DA à la vente.

Ce grand écart crée une prime de plus de 80 % en faveur du marché parallèle, où l’euro culmine à 276 DA. Concrètement, pour un billet de 100 €, la différence entre le circuit officiel et le circuit informel représente un écart massif de plus de 12 300 dinars algériens.