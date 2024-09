Taux de change en Algérie : stagnation ou flambée des devises sur le marché noir ce 9 septembre ?

Les écarts entre les taux de change officiels et ceux du marché informel ne cessent de s’élargir, soulignant une tendance préoccupante. Les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 6 au 10 septembre 2024, révèlent des différences notables entre les valeurs appliquées par l’institution et celles pratiquées sur le marché parallèle.

En ce qui concerne l’euro, la monnaie européenne a enregistré une légère hausse sur le marché officiel, avec un taux d’achat fixé à 146.76 dinars algériens et un taux de vente à 146.82 dinars.

Toutefois, sur le marché informel, l’euro maintient son envolée, atteignant 239.00 dinars pour l’achat et 241.00 dinars pour la vente, illustrant un écart frappant. Cette situation s’explique par la forte demande pour la devise européenne dans les transactions informelles.

Évolution des devises en Algérie : qu’en est-il des autres monnaies ?

Le dollar américain, quant à lui, reste stable sur le marché officiel avec un taux de 132.33 dinars à l’achat et 132.34 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, la monnaie américaine atteint des niveaux bien plus élevés, se négociant à 218.00 dinars pour l’achat et 220.00 dinars pour la vente.

La livre sterling britannique, elle aussi, connaît un écart important. La Banque d’Algérie l’évalue à 174.34 dinars pour l’achat et 174.36 dinars pour la vente, tandis que sur le marché noir du Square d’Alger, les cambistes proposent la monnaie du Royaume-Uni à 277.00 dinars pour l’achat et 279.00 dinars pour la vente.

Enfin, le dollar canadien suit cette tendance, avec un taux officiel de 98.02 dinars pour l’achat et 98.04 dinars pour la vente, alors qu’il se négocie sur le marché informel à 157.00 dinars à l’achat et 159.00 dinars à la vente.

En bref…

Les écarts entre ces deux marchés persistent, soulignant les dynamiques économiques complexes qui influencent les taux de change. Le tableau ci-contre vous offre une vue d’ensemble des chiffres appliqués ce lundi 9 septembre 2024 :