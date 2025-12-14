Taux de change en Algérie : nouvelle envolée de l’euro sur le marché informel ce 14/12

Après une légère accalmie observée au début du mois de décembre, l’euro a enregistré une nouvelle hausse ce dimanche 14 décembre sur le marché parallèle des devises en Algérie. La monnaie européenne s’échange désormais à 280 dinars algériens l’unité, confirmant la forte volatilité qui caractérise le marché noir des changes.

Pour rappel, la fin du mois de novembre avait été marquée par une flambée sans précédent de l’euro, qui avait frôlé la barre symbolique des 300 dinars. Cette hausse spectaculaire avait suscité de vives inquiétudes, tant chez les ménages que chez les opérateurs économiques, en raison de son impact direct sur les prix des produits importés et le pouvoir d’achat.

Lors de la première semaine du mois de décembre, une légère correction avait toutefois été observée. L’euro s’était alors négocié autour de 279 dinars, laissant espérer une stabilisation du marché. Mais cette baisse n’aura été que de courte durée. Ce dimanche 14 décembre, la devise européenne a repris son ascension. Au square Port-Saïd, principal point de référence du marché informel à Alger, 100 euros ont été vendus contre 28 150 dinars, confirmant ainsi la tendance haussière.

Le dollar américain et le marché officiel

Du côté du dollar américain, la situation est différente. Le billet vert a enregistré un léger recul par rapport à la fin de la semaine dernière. Ce dimanche, les cambistes proposent 100 dollars contre 24 050 dinars, soit 240,50 dinars l’unité, contre 241,50 dinars jeudi dernier. Cette baisse d’un dinar reste toutefois marginale et ne modifie pas fondamentalement la tendance globale du marché parallèle.

Sur le marché officiel, les cotations de la Banque d’Algérie affichent une évolution inverse. Selon les taux publiés ce dimanche, l’euro progresse légèrement, tandis que le dollar recule face au dinar. La monnaie européenne est cotée à 152,10 dinars, contre 151,80 dinars lors de la précédente cotation. Le dollar américain, quant à lui, s’établit à 129,58 dinars, en légère baisse par rapport aux 129,78 dinars enregistrés jeudi dernier.

Cette divergence persistante entre les taux officiels et ceux du marché parallèle continue d’alimenter les tensions sur le marché des changes, dans un contexte marqué par une forte demande en devises et des restrictions sur leur accès.

9 personnes incarcérées à cause l’allocation touristique de 750 euros

Par ailleurs, neuf personnes ont été placées en détention provisoire par la justice algérienne dans une affaire liée au détournement présumé de l’allocation touristique de 750 euros. Les faits se sont produits dans la wilaya de Souk Ahras, à proximité de la frontière algéro-tunisienne, et s’inscrivent dans le cadre du renforcement des contrôles sur l’utilisation des devises destinées aux voyages à l’étranger.

Dans un communiqué rendu public le jeudi 11 décembre 2025, le parquet près le tribunal de Souk Ahras a indiqué que ces arrestations faisaient suite à une enquête menée par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Hadada. Les suspects ont été présentés devant le ministère public dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Ils sont poursuivis pour entrée et sortie illégales du territoire national, ainsi que pour infraction à la législation sur les changes et les mouvements de capitaux.

Un premier groupe de quatre individus a été interpellé par les gardes-frontières alors qu’il tentait de franchir la frontière en dehors d’un poste officiel. Tous détenaient la somme de 750 euros perçue au titre de l’allocation touristique. Un second groupe de cinq personnes a été arrêté pour avoir quitté le pays clandestinement après une sortie légale, dans le but de justifier l’utilisation de cette allocation.

Les neuf prévenus ont été placés en détention provisoire en attendant leur jugement, prévu pour le 18 décembre 2025.