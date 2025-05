Taux de change en Algérie : l’euro garde la forme ce jeudi 8 mai, voici les derniers chiffres

Le marché des devises en Algérie reste animé en cette fin de semaine, avec une monnaie européenne qui continue d’imposer sa force, notamment sur le marché parallèle. Alors que le mois de mai avance, l’euro confirme sa montée en puissance, poursuivant sur sa lancée haussière entamée ces derniers jours, aussi bien dans les canaux officieux qu’informels.

Au célèbre square Port-Saïd d’Alger, l’euro s’échange ce jeudi autour de 258 dinars à l’achat et 260 dinars à la vente, marquant une certaine stabilité après sa récente flambée. De leur côté, les cotations officielles de la Banque d’Algérie restent bien éloignées de cette réalité parallèle avec un taux de 149,86 dinars à l’achat et 149,90 dinars à la vente.

Le dollar américain, quant à lui, maintient sa stabilité. Sur le marché noir, les cambistes le proposent à 235 dinars à l’achat et 238 dinars à la vente, des niveaux qui n’ont pratiquement pas bougé depuis le début de la semaine. Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie fixe le billet vert à 132,67 dinars à l’achat et 132,69 dinars à la vente, un écart qui, là encore, reflète les dynamiques opposées entre ces deux sphères.

Qu’en est-il de la livre sterling et du dollar canadien ?

Du côté de la livre sterling, la tendance reste globalement stable, sans mouvements significatifs. La devise britannique se maintient à un niveau élevé dans le circuit informel, avec des taux avoisinant 297 dinars à l’achat et 302 dinars à la vente. Sur le marché officiel, la livre s’échange à 176,31 dinars à l’achat et 176,36 dinars à la vente, selon les cours de change de la Banque d’Algérie pour ce 8 mai 2025.

Enfin, le dollar canadien reste lui aussi sur une trajectoire stable. Sur le marché parallèle, il s’achète aux alentours de 162 dinars et se vend à 164 dinars, des valeurs qui n’ont pas connu de fluctuations marquantes ces dernières semaines. Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche des taux de 95,67 dinars à l’achat et 95,69 dinars à la vente.

Cette disparité persistante entre le marché officiel et informel continue d’alimenter les spéculations et les débats. Les cambistes observent avec attention chaque variation, alors que les citoyens, eux, jonglent entre les deux systèmes pour répondre à leurs besoins en devises, notamment à l’approche des vacances d’été et des départs à l’étranger.