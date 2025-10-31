Taux de change en Algérie : l’euro franchit un record historique sur le marché informel

L’euro poursuit son ascension fulgurante face au dinar algérien et bat un nouveau record sur le marché noir. Après une envolée remarquée mercredi dernier, la monnaie européenne conserve une valeur exceptionnelle en cette fin de semaine. Dans les coulisses du Square d’Alger, le billet de 100 euros s’échange désormais à 27 200 dinars à la vente et 27 000 dinars à l’achat, un niveau jamais atteint auparavant.

Cette flambée s’explique avant tout par une forte demande en devises, notamment en euros, alors que l’offre reste limitée sur le marché informel. L’unité de la monnaie européenne s’établit ainsi à 272 dinars à la vente et 270 dinars à l’achat.

Sur le marché officiel, l’écart demeure considérable. Selon les dernières cotations de la Banque d’Algérie, l’euro s’affiche à 151,14 dinars à la vente et 151,09 dinars à l’achat. Une différence de plus de 120 dinars sépare donc les deux circuits, renforçant l’attractivité du marché parallèle.

Plusieurs facteurs expliquent cette tension persistante. L’importation de véhicules neufs et d’occasion par les particuliers connaît une nette accélération, alimentant la demande en devises étrangères. Dans ce contexte, les cambistes font face à une pénurie de devises, tandis que la demande continue de croître. Résultat, les cours s’envolent mécaniquement, et rien ne semble pour l’instant freiner cette dynamique haussière.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,09 151,14 270,00 272,00 Dollar US ($) 130,11 130,12 232,00 234,00 Livre Sterling (₤) 171,65 171,69 303,00 307,00 Dollar CAN ($C) 93,30 93,32 165,00 167,00 Dirham Émirati (AED) 35,42 35,42 61,00 63,00

