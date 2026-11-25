L’euro poursuit sa progression sur le marché parallèle des devises en Algérie et atteint 27 700 dinars pour 100 euros à la vente, soit 277 DA l’unité. À l’achat, les cambistes proposent 27 450 DA pour 100 euros. Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie fixe le cours de la monnaie européenne à 150,49 DA. Voici les cotations des principales devises et leur valeur sur les deux marchés.

Les taux de change du dinar algérien continuent de retenir l’attention des particuliers et des membres de la diaspora. Les dernières cotations officielles de la Banque d’Algérie permettent de faire le point sur la valeur des principales devises, alors que l’euro enregistre une nouvelle hausse sur le marché parallèle.

Les deux circuits affichent toujours des différences considérables, particulièrement pour la monnaie européenne, dont le cours au marché noir reste nettement supérieur à celui pratiqué dans le circuit bancaire.

Marché noir de change : l’euro repart à la hausse et atteint 277 DA

Sur le marché parallèle des devises, l’euro poursuit sa progression. Selon les cotations relevées le mardi 24 novembre, les cambistes proposent 27 450 dinars pour 100 euros à l’achat et en demandent 27 700 dinars à la vente.

Les principales devises affichent les cotations suivantes :

Euro : 27 450 DA à l’achat et 27 700 DA à la vente pour 100 euros.

27 450 DA à l’achat et 27 700 DA à la vente pour 100 euros. Dollar américain : 24 600 DA à l’achat et 24 900 DA à la vente pour 100 dollars.

24 600 DA à l’achat et 24 900 DA à la vente pour 100 dollars. Livre sterling : 29 500 DA à l’achat et 30 000 DA à la vente pour 100 livres.

29 500 DA à l’achat et 30 000 DA à la vente pour 100 livres. Dollar canadien : 17 000 DA à l’achat et 17 200 DA à la vente pour 100 dollars canadiens.

Le cours d’achat correspond au montant versé par les cambistes lorsqu’un particulier leur cède ses devises. À l’inverse, le cours de vente désigne le prix demandé pour acheter des devises avec des dinars.

Concrètement, une personne qui souhaite vendre 100 euros sur le marché parallèle récupère 27 450 DA, tandis qu’une personne qui souhaite acheter la même somme doit débourser 27 700 DA.

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Les taux de change à la Banque d’Algérie : l’euro coté à 150,49 DA

Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie a publié sa cotation commerciale d’ouverture du dinar algérien, établie le 24 novembre et valable pour le 26 novembre 2026. La monnaie européenne s’établit ainsi à environ 150,50 DA, tandis que le dollar américain avoisine les 137 DA. La livre sterling conserve, quant à elle, le cours le plus élevé parmi ces quatre devises, avec plus de 179 DA.

Les cours des principales devises sont les suivants :

Euro : 150,4657 DA à l’achat et 150,4959 DA à la vente.

150,4657 DA à l’achat et 150,4959 DA à la vente. Dollar américain : 136,9738 DA à l’achat et 136,9888 DA à la vente.

136,9738 DA à l’achat et 136,9888 DA à la vente. Livre sterling : 179,0741 DA à l’achat et 179,1172 DA à la vente.

179,0741 DA à l’achat et 179,1172 DA à la vente. Dollar canadien : 95,4122 DA à l’achat et 95,4426 DA à la vente.

Ces cotations sont consultables sur le site officiel de la Banque d’Algérie. Il est important de rappeler que les cours officiels concernent les opérations effectuées dans le circuit bancaire réglementé. Ils ne correspondent pas aux prix pratiqués sur le marché parallèle pour les échanges de billets entre particuliers.

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Combien valent 100, 500 et 1 000 euros sur les deux marchés ?

La différence entre les deux circuits apparaît plus clairement lorsqu’on compare la valeur de différentes sommes en euros.

Au marché parallèle

Sur la base du cours d’achat de 274,50 DA pour un euro, voici les montants obtenus lorsqu’un particulier cède ses devises :

100 euros : 27 450 DA.

27 450 DA. 500 euros : 137 250 DA.

137 250 DA. 1 000 euros : 274 500 DA.

Pour une personne qui souhaite acheter des euros au cours de vente de 277 DA :

100 euros : 27 700 DA.

27 700 DA. 500 euros : 138 500 DA.

138 500 DA. 1 000 euros : 277 000 DA.

Au taux officiel

En appliquant le cours de vente officiel de 150,4959 DA pour un euro, les montants correspondent à :

100 euros : 15 050 DA.

15 050 DA. 500 euros : 75 248 DA.

75 248 DA. 1 000 euros : 150 496 DA.

Pour les autres devises, 100 dollars américains valent 24 600 à 24 900 DA au marché parallèle, contre environ 13 699 DA au taux officiel. Les 100 livres sterling s’échangent entre 29 500 et 30 000 DA au marché noir, contre environ 17 912 DA à l’officiel. Enfin, 100 dollars canadiens valent entre 17 000 et 17 200 DA au marché parallèle, contre environ 9 544 DA au taux bancaire.

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