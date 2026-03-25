Taux de change en Algérie : l’euro en hausse sur le marché officiel, léger recul sur le parallèle

Les mouvements des devises en Algérie affichent actuellement des tendances contrastées. Alors que l’euro poursuit sa progression sur le marché interbancaire officiel, il enregistre un léger recul sur le marché parallèle, révélant des dynamiques différentes entre les deux circuits.

Marché officiel : l’euro confirme sa hausse

Sur le marché officiel des changes, les dernières données de la Banque d’Algérie indiquent une poursuite de la hausse de l’euro face au dinar.

Ce 25 mars 2026, la monnaie européenne s’établit à 153,58 dinars, contre 153,41 dinars la veille. Une progression qui s’inscrit dans une tendance haussière amorcée depuis plusieurs jours :

151,58 dinars le 19 mars

152,17 dinars le 18 mars

151,91 dinars le 17 mars

En même temps, le dollar américain recule légèrement à 132,35 dinars, contre 132,44 dinars la veille.

La livre sterling suit une trajectoire ascendante à 177,49 dinars, tout comme le franc suisse à 167,60 dinars. À l’inverse, le dollar canadien enregistre une légère baisse à 96,04 dinars.

Ces variations traduisent des ajustements classiques liés aux équilibres économiques internationaux et à la dynamique du marché officiel.

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Marché parallèle : un léger repli après l’Aïd

À l’opposé, le marché parallèle connaît une légère baisse des cours, notamment pour l’euro. Au niveau du Square Port-Saïd, principal lieu d’échange informel à Alger, la devise européenne s’échange autour de 277 dinars à la vente (soit 27 700 dinars pour 100 euros), contre 278 dinars quelques jours auparavant.

Le dollar américain a connu une légère augmentation, s’établissant à 234 dinars, contre 233,50 dinars précédemment. Des variations modestes, mais qui confirment un léger recul.

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Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 153,54 153,58 274,00 277,00 Dollar US ($) 132,34 132,35 231,00 234,00 Livre Sterling (₤) 177,42 177,49 310,00 314,00 Dollar CAN ($C) 96,01 96,04 171,00 173,00 Dirham Émirati (AED) 36,02 36,04 63,00 65,00

Une baisse liée au ralentissement des échanges

Ces ajustements ne sont pas inhabituels. Sur le marché informel, les cambistes adaptent rapidement leurs prix en fonction de la demande.

La période de l’Aïd el-Fitr et les jours qui suivent sont généralement marqués par un ralentissement des transactions. Les déplacements diminuent, tout comme les besoins en devises, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix.

Deux marchés, deux logiques

Cette évolution met en évidence le décalage persistant entre les deux marchés. D’un côté, le marché officiel reflète des indicateurs macroéconomiques et des cotations encadrées. De l’autre, le marché parallèle reste fortement dépendant de l’offre et de la demande immédiates.

Ainsi, l’euro illustre parfaitement cette dualité : en hausse dans le circuit officiel, mais en léger recul dans l’informel. Une situation qui souligne la complexité du marché des changes en Algérie et l’importance des facteurs conjoncturels dans la formation des prix.

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