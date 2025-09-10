Taux de change en Algérie : l’euro en hausse sur le marché noir, voici la valeur d’un billet de 100

Le marché parallèle des devises en Algérie continue de s’agiter. Après un court repli en début de mois, l’euro et le dollar reprennent de la vigueur face au dinar. La monnaie européenne unique s’approche même dangereusement de son record historique de 265 dinars, confirmant la tendance haussière qui domine le square d’Alger et les autres places de change informel.

Ce mercredi, les cambistes du square d’Alger proposaient l’euro à 261,50 dinars à l’achat et 263,50 dinars à la vente. Concrètement, un billet de 100 euros s’échange contre 26 150 dinars à l’achat et 26 350 dinars à la vente, soit un niveau inédit depuis plusieurs semaines. Cette envolée rapproche l’euro de son sommet historique fixé à 265 dinars, un cap symbolique que les analystes du marché parallèle surveillent de près.

🟢 À LIRE AUSSI : Fiscalité : la DGI déploie son nouveau système « JIBAYA’TIC » dans 11 wilayas

La tendance haussière ne se limite pas à la monnaie européenne. Le dollar américain poursuit lui aussi sa progression. Il s’achète désormais à 227 dinars et se revend à 230 dinars sur le marché noir.

Quant à la livre sterling, elle confirme sa position de devise la plus chère. La monnaie britannique s’échange actuellement à 301 dinars à l’achat et 305 dinars à la vente, franchissant ainsi la barre des 300 dinars et accentuant la pression sur le dinar algérien.

Quelles sont les raisons derrière la hausse des devises sur le marché noir ?

Cette flambée des devises coïncide avec la période de la rentrée sociale, un moment où la demande en devises grimpe généralement. Entre voyages, importations et dépenses liées aux études à l’étranger, les besoins en euros et en dollars augmentent, alimentant la spéculation sur le marché noir.

Cette dynamique du marché parallèle contraste fortement avec la stabilité affichée par le marché officiel de la Banque d’Algérie. Les cours publiés par l’institution monétaire restent quasi figés, loin des taux pratiqués dans la rue.

Les taux de change à la Banque d’Algérie : que disent les chiffres ?

Sur le marché officiel, les chiffres publiés par la Banque d’Algérie affichent des niveaux bien plus bas. L’euro s’échange à 151,62 dinars à l’achat et 151,65 dinars à la vente, soit plus de 110 dinars de moins que sur le marché parallèle. Ce qui fait qu’un billet de 100 euros vaut environ 15 100 dinars.

De son côté, le dollar américain reste autour de 129,62 dinars à l’achat et 129,64 dinars à la vente, tandis que la livre sterling atteint 175,34 dinars à l’achat et 175,43 dinars à la vente, ce qui creuse un écart d’approximativement 130 dinars avec le cours informel.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,62 151,65 261,50 263,50 Dollar US ($) 129,62 129,64 227,00 230,00 Livre Sterling (₤) 175,34 175,43 301,00 305,00 Dollar CAN ($C) 93,51 93,57 161,00 163,00 Dirham Emirati (AED) 35,29 35,30 60,00 62,00

🟢 À LIRE AUSSI : Fraude aux visas canadiens : une employée d’une agence de voyages jugée à Alger