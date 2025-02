Taux de change en Algérie : l’euro en hausse sur le marché noir, à combien s’échange-t-il ?

Le marché noir des devises en Algérie continue d’évoluer au gré de l’offre et de la demande, affichant des fluctuations notables. En cette fin de semaine, les principales monnaies étrangères repartent à la hausse, confirmant une tendance qui se dessine depuis quelques jours.

Ce mercredi 12 février, les cambistes du marché informel observent une légère progression des cours. L’euro s’échange désormais à 250 dinars algériens à l’achat et à 253 dinars à la vente, enregistrant une montée par rapport aux jours précédents.

Le dollar américain suit cette dynamique haussière, avec un taux de 239 dinars à l’achat et 242 dinars à la vente. Une évolution qui traduit un regain d’intérêt pour la monnaie américaine sur le marché parallèle.

Évolution des devises en Algérie : stabilité de la livre sterling et hausse du dollar canadien !

Contrairement à l’euro et au dollar, la livre sterling reste stable. Son taux de change se maintient à 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente, confirmant une relative stabilité sur le marché informel.

De son côté, le dollar canadien enregistre une progression. Il atteint désormais 162 dinars à l’achat et 165 dinars à la vente, marquant une hausse en cette fin de semaine.

Quels sont les taux de change de la Banque d’Algérie ?

Au niveau de la Banque d’Algérie, les taux de change officiels applicables du 12 au 14 février 2025 restent relativement stables, contrairement aux fluctuations observées sur le marché parallèle.

Selon les chiffres officiels, l’euro s’échange à 140,28 dinars à l’achat et 140,31 dinars à la vente. Une légère variation qui ne bouleverse pas son cours officiel, bien que des écarts importants persistent avec les taux du marché noir.

Du côté du dollar américain, la Banque d’Algérie fixe son taux à 135,24 dinars à l’achat et 135,25 dinars à la vente. Concernant la livre sterling, les cotations officielles affichent un taux de 168,44 dinars à l’achat et à 168,52 dinars à la vente. Enfin, le dollar canadien s’établit à 94,62 dinars à l’achat et à 94,67 dinars à la vente.

Les cotations de la Banque d’Algérie restent des indicateurs clés pour les transactions officielles, mais l’écart avec le marché parallèle continue de susciter l’attention des opérateurs économiques et des particuliers.