Taux de change en Algérie : légère hausse de l’euro face au dinar ce 21 septembre

Le square Port-Saïd entame la semaine sur une note légèrement haussière. Ce lundi 21 septembre 2026, les cambistes de la place algéroise cèdent la monnaie unique européenne dans une fourchette allant de 276,5 à 277 dinars. La veille encore, le bas de la cotation s’établissait à 276 dinars. Le mouvement est minime, mais il confirme le raffermissement de l’euro sur le marché noir des devises en cette fin de mois.

L’euro se raffermit d’un demi-dinar sur le marché noir des devises

À la vente, le plancher remonte donc de cinquante centimes en vingt-quatre heures. Le plafond, lui, ne bouge pas et reste accroché à 277 dinars. Autrement dit, celui qui souhaite se procurer 1 000 euros devra débourser près de 277 000 dinars auprès des changeurs informels.

Cette respiration reste modeste au regard des amplitudes connues par le passé. Au printemps, la devise européenne avait flirté avec les 280 dinars avant de refluer. Dès le mois de juin, le dinar algérien avait même repris du terrain face à l’euro sur les deux compartiments, officiel et parallèle.

Le taux de change à l’achat demeure figé à 275 dinars

Du côté des prix proposés aux vendeurs de devises, rien ne change. Les cambistes rachètent l’euro à 275 dinars, exactement comme dimanche et comme lors des séances antérieures. Cette ligne de flottaison résiste depuis plusieurs jours déjà, malgré les à-coups enregistrés sur le versant vente.

Résultat : la marge entre l’achat et la vente se resserre autour de deux dinars. Un écart réduit, signe d’un marché fluide où l’offre et la demande s’équilibrent sans tension particulière. Les opérateurs du square n’anticipent visiblement aucune secousse à court terme.

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Septembre s’achève sur un marché parallèle sans relief

En reprenant le fil des cotations du mois, le constat s’impose de lui-même : la devise européenne évolue dans un couloir étroit. Après avoir campé à 277 dinars durant plusieurs séances consécutives, elle a glissé vers 276 dinars les 18 et 20 septembre, avant de remonter aujourd’hui.

Ce calme relatif prolonge la séquence entamée cet été. Début août, l’euro repartait déjà timidement à la hausse sans jamais s’emballer, les billets ramenés par les vacanciers compensant la demande liée aux départs à l’étranger.

La fin de la saison estivale a logiquement tari cet afflux de liquidités en provenance de l’étranger. Pourtant, le marché informel n’a pas dérapé. La rentrée scolaire et universitaire, période de dépenses intenses pour les ménages, semble avoir contenu l’appétit pour les devises.

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Le dollar reste dans l’ombre de l’euro sur le marché algérien

La devise américaine conserve une place secondaire dans les transactions du square. Sa cotation évolue habituellement bien en dessous de celle de l’euro, comme l’ont montré les relevés du mois de juillet sur le marché parallèle, lorsque le billet vert se maintenait autour de 240 dinars.

L’euro demeure la monnaie reine, portée par le poids de la communauté algérienne installée en Europe et par l’intensité des échanges commerciaux avec le continent. Les prochaines séances diront si le raffermissement observé ce lundi s’inscrit dans la durée.

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