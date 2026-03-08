Taux de change en Algérie : légère baisse de l’euro face au dinar algérien

L’euro a enregistré une légère baisse ce dimanche 8 mars face au dinar algérien sur le marché parallèle des devises en Algérie. Cette fluctuation reste modérée, mais elle illustre la sensibilité du marché noir aux facteurs économiques et géopolitiques qui influencent l’offre et la demande en devises étrangères.

Dans les principales places informelles d’échange, 100 euros se sont négociés autour de 27 800 dinars algériens à la vente. Du côté de l’achat, les cambistes proposent environ 27 500 dinars pour 100 euros. Cet écart entre les deux prix représente la marge habituelle pratiquée par les opérateurs du marché parallèle.

Facteurs influents et tendances géopolitiques

Malgré cette légère baisse, la devise européenne semble connaître un petit rebond après plusieurs fluctuations observées ces derniers jours. L’évolution des taux dans ce marché informel reste très dépendante de la demande en devises, notamment de la part des voyageurs, des étudiants à l’étranger et des petits importateurs.

Plusieurs facteurs conjoncturels pourraient expliquer cette tendance. Parmi eux figure le conflit militaire qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Les tensions dans la région ont entraîné la suspension de plusieurs vols vers des destinations, dont Dubaï. Or, cette ville constitue une destination très prisée par de nombreux petits importateurs algériens qui s’y rendent pour acheter des marchandises destinées au marché local.

Impact du marché noir et solutions potentielles

La réduction temporaire des déplacements vers cette plateforme commerciale pourrait ainsi diminuer la demande immédiate en devises, notamment en euros et en dollars, ce qui contribue à une certaine stabilisation des prix sur le marché noir.

Par ailleurs, le marché parallèle des devises en Algérie demeure étroitement lié à l’écart entre les taux pratiqués dans les circuits officiels et ceux du marché informel. Le taux officiel, fixé dans le cadre de la politique monétaire du pays, reste généralement inférieur à celui observé dans la rue.

Dans ce contexte, la moindre variation de la demande peut rapidement influencer les prix. Les spécialistes soulignent que le marché parallèle réagit souvent à des facteurs externes tels que les restrictions de voyage, les fluctuations du commerce informel ou encore l’évolution de la conjoncture internationale.

Pour l’heure, la tendance reste relativement stable, mais les observateurs estiment que les prochains jours pourraient apporter de nouvelles variations en fonction de l’évolution de la situation régionale et de la reprise éventuelle des flux commerciaux et de voyage.

