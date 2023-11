Taux de change en Algérie : cotations du dinar en Banque et au marché noir ce 5 novembre

Les taux de change demeurent au centre de l’attention des observateurs économiques en Algérie, et nous vous apportons les dernières informations concernant l’évolution des devises en Algérie. Et ce, en nous basant sur les données de la Banque d’Algérie du 2 au 6 novembre 2023 ainsi que sur les cours de change des cambistes du marché informel du Square Port Saïd d’Alger.

L’euro, monnaie européenne, se négocie en Banque à 143.74 dinars algériens pour l’achat et à 143.81 dinars algériens pour la vente. Tandis que le dollar américain est coté à 135.61 dinars algériens pour l’achat et à 135.61 dinars algériens pour la vente sur le marché officiel.

D’autre part, les taux de change officiels de la Banque d’Algérie nous informent que l’unité de la livre britannique s’acquiert à un taux de 164.99 dinars algériens pour l’achat et s’échange à 165.03 dinars algériens pour la vente. De plus, ces taux officiels indiquent que le dollar canadien est disponible à l’achat à 97.94 dinars algériens et qu’il se vend à 97.98 dinars algériens.

Cours de change marché noir : le dinar face aux devises ce 5 novembre

Cependant, après avoir observé une tendance haussière ces derniers temps, les principales devises étrangères semblent se stabiliser sur le marché informel de change. L’euro conserve son taux d’achat à 228.00 dinars algériens et son taux de vente à 230.00 dinars algériens. De même, le dollar américain maintient son taux d’achat à 216.00 dinars algériens et son taux de vente à 2180.00 dinars algériens, et ce, sur le marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger.

Enfin, pour ceux qui s’intéressent aux taux de conversion du marché noir, il faut savoir que les cambistes proposent la livre sterling à 260.00 dinars algériens à l’achat et à 262.00 dinars algériens à la vente. En ce qui concerne la monnaie canadienne, elle s’échange en noir à 154.00 dinars algériens à l’achat et à 156.00 dinars algériens à la vente.

Cette situation des taux de conversion des devises reflète les tendances du marché officiel ainsi que celles du marché informel, offrant ainsi une vision complète des fluctuations monétaires pour ce dimanche 5 novembre 2023 :