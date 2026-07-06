Taux de change en Algérie : combien de dinars valent 100 euros en ce début juillet ?

Pour les transactions de ce début juillet 2026, un billet de 100 euros s’échange contre environ 27 800 dinars algériens sur le marché parallèle (à la vente), tandis que le même billet ne vaut que 15 177 dinars au guichet officiel de la Banque d’Algérie.

En effet, le marché informel des devises connaît de légères secousses en ce début de saison estivale. Après plusieurs jours d’une relative stagnation, la monnaie unique européenne a enregistré une timide hausse face au dinar algérien, selon les constats établis ce samedi 4 juillet 2026.

Sur les principales places d’échange informelles ainsi que sur les plateformes numériques qui suivent l’évolution du square Port-Saïd, l’euro a franchi la barre des 278 dinars. Plus précisément, la devise européenne s’est négociée dans une fourchette allant de 278 à 278,5 dinars pour le cours vendeur, tandis que le cours acheteur oscillait entre 276 et 276,5 dinars.

Cette infime progression rompt avec la fixité observée le vendredi 3 juillet, lorsque la monnaie européenne s’était stabilisée à 278 dinars à la vente et 276 dinars à l’achat.

Elle confirme néanmoins une tendance plus globale : depuis la fin du mois de juin, les valeurs restent confinées dans un couloir étroit, variant au gré des transactions entre 277 et 279 dinars à la vente.

L’effet des vacances d’été

Ce frémissement du marché noir s’explique par des facteurs saisonniers. Le mois de juillet marque traditionnellement le départ massif des résidents algériens vers l’étranger pour les vacances d’été.

Ce flux touristique engendre mécaniquement une hausse de la demande en billets verts et en euros, pesant ainsi sur la valeur de la monnaie locale dans le circuit parallèle.

Cependant, cette pression à la hausse est actuellement amortie par un phénomène inverse. Le retour massif des membres de la communauté algérienne établie à l’étranger pour la période estivale injecte d’importantes liquidités en devises sur le marché informel.

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Cette augmentation de l’offre permet de contrebalancer la demande des vacanciers locaux, agissant comme un stabilisateur qui maintient, pour l’heure, l’euro autour du pivot des 278 dinars.

Un fossé persistant avec les banques

Cette réalité du marché parallèle contraste radicalement avec la rigueur des cotations officielles. Les dernières grilles tarifaires de la Banque d’Algérie, en vigueur depuis le 1er juillet, maintiennent l’euro à des niveaux réglementés, à savoir 151,74 dinars à l’achat et 151,77 dinars à la vente.

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La confrontation entre la valeur institutionnelle et celle du marché de la rue met en lumière un différentiel massif de plus de 126 dinars pour un seul euro.

À court terme, la trajectoire des cours au Square dépendra entièrement du rapport de force entre le volume des départs à l’étranger et l’intensité des apports financiers de la diaspora.