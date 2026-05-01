Taux de change en Algérie : combien de dinars valent 100 € en ce début de mois ?

En cette fin de mois d’avril 2026, le marché informel des devises en Algérie connaît une légère poussée. Après une période de stagnation, les cours de l’euro et du dollar affichent une progression au Square Port-Saïd, portés par une demande qui reste soutenue malgré un contexte international complexe.

Alors que le mois d’avril s’achève, la tendance à la stabilité observée ces dernières semaines laisse place à une légère hausse. Ce jeudi 30 avril, les cambistes rapportent que le billet de 100 euros s’échange désormais autour de 28 100 dinars à la vente, tandis que le prix d’achat se situe près de 27 800 dinars.

Cette progression est également visible pour le dollar américain, qui termine le mois aux alentours de 239 DA. Ce mouvement haussier, bien que contenu, marque une rupture avec le repli constaté lors des séances précédentes et confirme la réactivité du marché noir aux besoins saisonniers.

Pourquoi la demande de devises reste-t-elle si élevée ?

La persistance de cette forte demande sur le marché parallèle s’explique par plusieurs facteurs :

Importations de véhicules : L’achat de véhicules de moins de trois ans par les particuliers demeure un moteur essentiel de la demande en devises.

par les particuliers demeure un moteur essentiel de la demande en devises. Saisonnalité : Le départ de la première vague de pèlerins pour le Hadj 2026 cette semaine, conjugué aux préparatifs des vacances d’été et des dossiers d’études à l’étranger, exerce une pression directe sur l’offre disponible.

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L’impact de la crise internationale sur le taux de change

Si l’on n’assiste pas à une flambée brutale des prix, c’est en partie dû au ralentissement de certains flux commerciaux mondiaux. Les incertitudes géopolitiques actuelles pèsent sur le commerce international, entraînant le report de certaines opérations d’import-export.

Cette baisse d’activité dans certains secteurs compense partiellement la forte demande ailleurs, créant un équilibre fragile.

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Par ailleurs, les autorités maintiennent la pression avec des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. L’interdiction des transactions immobilières en espèces, notamment, limite la circulation de gros volumes de capitaux informels, freinant ainsi une hausse plus agressive des cours.

Marché des changes : Ce qu’il faut savoir sur les cours officiels

Contrairement au marché parallèle, le circuit bancaire officiel affiche une stabilité rigoureuse. En fin de mois, les cotations de la Banque d’Algérie s’établissaient ainsi :