Taux de change en Algérie ce 10 mars : tendance des devises en Banque et au marché noir !

En scrutant de près les données de la Banque d’Algérie couvrant la période du 7 au 11 mars 2024, on constate une certaine stabilité des taux de change des principales devises étrangères. Cependant, cette apparente tranquillité cache une réalité bien différente sur le marché informel où les valeurs des monnaies étrangères connaissent une volatilité.

Pour l’euro, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent un taux d’achat de 146.29 dinars algériens et un taux de vente de 146.36 dinars algériens. Quant au dollar américain, il se maintient à 134.32 dinars algériens pour l’achat et à 134.34 dinars algériens pour la vente, et ce, selon les données officielles.

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, d’autres devises présentent également des taux distincts. Le dollar canadien s’échange à 99.40 dinars algériens pour l’achat et à 99.44 dinars algériens pour la vente, tandis que le riyal saoudien affiche des taux d’achat et de vente s’élevant à 35.81 dinars algériens. En ce qui concerne la livre sterling, les chiffres s’établissent à 171.05 dinars algériens pour l’achat et à 171.11 dinars algériens pour la vente.

À LIRE AUSSI :

>> Oran-Alicante : Algérie Ferries modifie le programme des traversées

Le dinar face aux devises étrangères sur le marché noir !

Toutefois, une dynamique tout à fait différente caractérise le marché noir, avec des écarts significatifs par rapport aux chiffres du marché officiel. Les échanges d’euros s’y transigent à 238.00 dinars algériens pour l’achat et à 240.00 dinars algériens pour la vente. De même, le dollar américain affiche des chiffres autour de 220.00 dinars algériens à l’achat et 222.00 dinars algériens à la vente, illustrant une volatilité importante, notamment avec la récente envolée de l’euro.

En outre, les chiffres du marché noir de change du Square Port Saïd d’Alger illustrent des variations majeures pour d’autres devises. Le dollar canadien est échangé à 159.00 dinars algériens pour l’achat et à 161.00 dinars algériens pour la vente. Le taux de change de la monnaie saoudienne se maintient à 57.00 dinars algériens à l’achat et à 59.00 dinars algériens à la vente, tandis que la livre britannique est présente à des taux de 273.00 dinars pour l’achat et 275.00 dinars algériens pour la vente.

En résumé, le tableau ci-dessous présente les taux de change des principales devises étrangères en Algérie pour ce dimanche 10 mars 2024, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel :