Taux de change en Algérie : après des records historiques, l’euro recule ce 21 décembre

Après avoir connu une flambée sans précédent à la fin du mois de novembre, l’euro semble amorcer une phase d’accalmie sur le marché parallèle des devises en Algérie. En effet, la monnaie européenne avait frôlé la barre symbolique des 300 dinars algériens, un niveau jamais atteint auparavant, suscitant inquiétudes et interrogations quant à l’évolution du pouvoir d’achat et à la stabilité du marché des changes.

Depuis le début du mois de décembre, une certaine stabilité s’est installée, rompant avec la forte volatilité observée durant les semaines précédentes. Cette tendance s’est confirmée ce dimanche 21 décembre, marqué par un nouveau recul de l’euro sur le marché noir. Au Square Port-Saïd d’Alger, principal baromètre informel du marché des devises, les cambistes proposent désormais l’euro à la vente contre 279,50 dinars. Ainsi, le billet de 100 euros s’échange contre 27 950 dinars, soit une baisse notable par rapport aux pics enregistrés fin novembre.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelles restrictions sur l’allocation touristique de 750 euros : quel impact sur les taux de change ?

Le dollar américain a également suivi une évolution similaire. Toujours sur le marché parallèle, le billet vert s’est échangé à 239 dinars, confirmant un léger repli après plusieurs semaines de hausse. Cette évolution, bien que modérée, traduit une détente relative de la demande sur le marché informel, souvent alimentée par les voyages, les importations non officielles et les anticipations des ménages face à l’inflation.

Disparité entre marché officiel et marché noir

À l’opposé, le marché officiel des changes continue d’afficher une stabilité remarquable. Selon les cotations de la Banque d’Algérie, l’euro est affiché à la vente à 151,87 dinars algériens, tandis que le dollar américain est coté à 129,72 dinars. Contrairement aux courbes en dents de scie observées sur le marché parallèle, les cours officiels demeurent quasiment inchangés depuis plusieurs semaines, reflétant une gestion prudente et contrôlée de la politique de change.

🟢 À LIRE AUSSI : Schneider Electric sacrée « Employeur de choix » dans 11 marchés clés du Moyen-Orient et de l’Afrique

L’écart important entre le taux officiel et le taux du marché noir demeure toutefois une source de déséquilibre économique. Il met en lumière la persistance d’une forte demande en devises étrangères, dans un contexte marqué par des restrictions sur l’accès aux monnaies étrangères par les circuits bancaires traditionnels.

En attendant d’éventuelles réformes structurelles ou un assouplissement du cadre réglementaire, le marché des devises reste sous étroite surveillance. La récente baisse de l’euro pourrait offrir un répit temporaire, sans pour autant dissiper les incertitudes qui entourent l’évolution future du taux de change en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : La pression se relâche sur le pouvoir d’achat : l’ONS confirme le ralentissement de l’inflation